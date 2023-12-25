القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري 2023 بالإمارات

يبحث جمهور النادي الأهلي عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا في بطولة كأس السوبر المصري 2023 التي ستقام في دولة الإمارات بنظام الأربع فرق.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري، يوم الإثنين الموافق 25 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، وعند الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وبتوقيت الإمارات ستلعب مباراة الأهلي وسيراميكا في الساعة التاسعة.

يمكنك مشاهدة مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي ونادي سيراميكا كيلوباترا عبر قناتين، وستكون مباراة الأهلي وسيراميكا منقولة عبر قناة أون تايم سبورت، أما القناة الفضائية الثانية الناقلة لمباراة السوبر المصري هي قناة أبو ظبي الرياضية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سيراميكا

من المتوقع أن يلعب النادي الأهلي مباراة سيراميكا بنفس التشكيل الأساسي الذي خاض به بطولة كأس العالم للأندية، وستكون تشكيلة الأهلي كالتالي: