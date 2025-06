القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في مونديال الأندية 2025 وموعد اللقاء

يستعد النادي الأهلي المصري لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، حيث يلتقي في افتتاح مبارياته مع فريق إنتر ميامي الأمريكي ممثل الدولة المستضيفة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، وتقام المباراة المنتظرة فجر الأحد 15 يونيو الجاري في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي.

ويمثل الأهلي القارة الإفريقية في هذه النسخة الموسعة من البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك إنتر ميامي مستفيدًا من تمثيل البلد المضيف، ويقع الأهلي في مجموعة قوية تضم إلى جانبه كلًا من إنتر ميامي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

أعلنت شبكة “DAZN” العالمية عن بث جميع مباريات البطولة وعددها 63 مباراة مجانًا باللغة العربية والإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الرسمي، بجودة منخفضة مصحوبة بالإعلانات، مع إمكانية الاشتراك في خطة مدفوعة تتيح مشاهدة المباريات بجودة أعلى وبدون إعلانات.

DAZN is delighted to announce a partnership with MBC and Riyadh Season for distribution of the FIFA Club World Cup in Egypt.

This is great news for Al-Ahly fans who will be able to enjoy the games exclusively on MBC and DAZN.

