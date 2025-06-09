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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في مونديال الأندية 2025 وموعد اللقاء

اميرة محمد

يستعد النادي الأهلي المصري لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، حيث يلتقي في افتتاح مبارياته مع فريق إنتر ميامي الأمريكي ممثل الدولة المستضيفة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، وتقام المباراة المنتظرة فجر الأحد 15 يونيو الجاري في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في مونديال الأندية 2025 وموعد اللقاء

ويمثل الأهلي القارة الإفريقية في هذه النسخة الموسعة من البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك إنتر ميامي مستفيدًا من تمثيل البلد المضيف، ويقع الأهلي في مجموعة قوية تضم إلى جانبه كلًا من إنتر ميامي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

جدول مباريات الأهلي في دور المجموعات:

  • الأحد 15 يونيو: الأهلي ضد إنتر ميامي.
  • الخميس 19 يونيو: بالميراس ضد الأهلي.
  • الثلاثاء 24 يونيو: بورتو ضد الأهلي.

القنوات الناقلة للمباريات:

أعلنت شبكة “DAZN” العالمية عن بث جميع مباريات البطولة وعددها 63 مباراة مجانًا باللغة العربية والإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الرسمي، بجودة منخفضة مصحوبة بالإعلانات، مع إمكانية الاشتراك في خطة مدفوعة تتيح مشاهدة المباريات بجودة أعلى وبدون إعلانات.

كما يمكن متابعة مباريات النادي الأهلي مجانًا عبر شبكة قنوات MBC مصر، والتي أعلنت في وقت سابق عن حصولها على حقوق بث مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مما يتيح لجماهير القلعة الحمراء متابعة فريقهم بسهولة طوال مشواره في البطولة.


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عن الكاتب:
اميرة محمد

كاتبة ومحررة في عدة مواقع إخبارية، حاصلة على ليسانس آداب، أهوى القراءة، وشغوفة بالكتابة والتدوين، ومتابعة دؤوبة للأخبار العربية والعالمية.

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