القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وقطر ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019

جماهير المنتخب القطري يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وقطر حيث يمكن مشاهدة مباراة الجولة الثالثة ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا بكل سهولة من القنوات المفتوحة التي سوف نذكرها لحضراتكم بأسفل هذه المقالة فرجاءً من متابعي موقع نجوم مصرية قراءة السطور القادمة لمعرفة معلق مباراة الأرجنتين وقطر القادمة والقناة التي سوف تذيع اللقاء المرتقب.

مباراة قطر والأرجنتين سوف تبدأ في تمام الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة حيث سيطلق الحكم الدولي خوليو باسكونان صافرة الحكم لكي تنطلق اقوي المباريات بالجولة الأخيرة، حيث يبحث كلا من الفريقين بالفوز ولكن المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي سيخرج من هذه المباراة وهو حاصل علي الثلاثة نقاط كالعادة وذلك بسبب ضعف قوة المنتخب القطري أمام هذا الفريق الكبير.

موعد مباراة الأرجنتين وقطر

موعد مباراة قطر والأرجنتين بتوقيت القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

موعد مباراة قطر القادمة بتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

بتوقيت العالمي جرينتش في تمام الساعة 19:00 مساءً.

بتوقيت الامارات في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

بتوقيت تونس و المغرب والجزائر في تمام الساعة 20:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وقطر

Sport TV 1

TRT Spor HD

Varzish Sport HD

beIN SPORTS MAX 3 HD

beIN SPORTS MAX 4 HD

مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية ستقوم كالعادة باذاعة المباراة علي الهواء مباشرة من ارضية ملعب غريميو أرينا بالبرازيل حيث سيعلق علي اللقاء المرتقب المعلق الرياضية يوسف سيف علي قناة بي ان سبورت ماكس BEIN SPORTS MAX القناة الثالثة والرابعة كما يمكن لبلدان الخليج العربي وباقي الدول مشاهدة المباراة كاملة علي القنوات الموضحة لكم بعالية.

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