القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفنزويلا ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019

جماهير الكورة المستديرة المحبة للبطولات يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفنزويلا حيث يمكن مشاهدة مباراة منافسة الربع نهائي ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا بكل سهولة من القنوات المفتوحة التي سوف نذكرها لحضراتكم بأسفل هذه المقالة فرجاءً من متابعي موقع نجوم مصرية قراءة السطور القادمة لمعرفة معلق مباراة الأرجنتين وفنزويلا القادمة والقناة التي سوف تذيع اللقاء المرتقب.

مباراة فنزويلا والأرجنتين سوف تبدأ في تمام الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة حيث سيطلق الحكم الدولي ويلمار ألكسنيدر رولدان بيريز صافرة الحكم لكي تنطلق اقوي المباريات بالدور الربع نهائي، حيث يبحث كلا من الفريقين بالفوز ولكن المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي سيخرج من هذه المباراة وهو حاصل علي الثلاثة نقاط كالعادة وذلك بسبب ضعف قوة المنتخب الفنزويلاي أمام هذا الفريق الكبير.

موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا

موعد مباراة قطر والأرجنتين بتوقيت القاهرة في تمام الساعة 11:00 مساءً.

موعد مباراة قطر القادمة بتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة 12:00 مساءً.

بتوقيت العالمي جرينتش في تمام الساعة 21:00 مساءً.

مساءً. بتوقيت الامارات في تمام الساعة 1:00 صباحا .

بتوقيت تونس و المغرب والجزائر في تمام الساعة 22:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفنزويلا

Sport TV 1

Arena Sport 1

Arena Sport 1 HD Cro

beIN SPORTS MAX 3 HD

beIN SPORTS MAX 4 HD

Fox Sports 4 NL

مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية ستقوم كالعادة باذاعة المباراة علي الهواء مباشرة من ارضية ملعب ماراكانا حيث سيعلق علي اللقاء أحد معلقي قناة بي ان سبورت ماكس BEIN SPORTS MAX القناة الثالثة والرابعة كما يمكن لبلدان الخليج العربي وباقي الدول مشاهدة المباراة كاملة علي القنوات الموضحة لكم بعالية.

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