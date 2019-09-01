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القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام والتشكيل المتوقع للفريقين

كتب نجلاء بدرفي آخر تحديث
القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام والتشكيل المتوقع للفريقين
مواعيد مباريات الغد بالدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع نجوم مصرية تفاصيل المباراة المنتظرة بين الفريقين الإنجليزيين آرسنال وتوتنهام، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي للمحترفين للموسم 2019 \ 2020،و التي من المقرر أن تقام اليوم الأحد .

حيث تمكن فريق نادي أرسنال من احتلال المركز الثالث، برصيد ستة نقاط، وذلك في ترتيب جدول أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2019 \ 2020 ، بينما يحتل فريق نادي توتنهام هوتسبير المركز السابع في الدوري الإنجليزي، وذلك برصيد أربعة نقاط.

و من المقرر أن يتم إقامة المباراة بين فريقي نادي آرسنال، و نادي توتنهام على استاد الإمارات، ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، و ذلك في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال و توتنهام اليوم :

حصلت قناة بين سبورت القطرية على حقوق إذاعة مباراة آرسنال ضد توتنهام، و تبث المباراة يوم الأحد في الدوري عبر شاشتها beINSPORTS 2.

التشكيل المتوقع للفريقين :

من المتوقع أن يبدأ نادي توتنهام المباراة بتشكيل مكون من ، حارس المرمي، هوجو لوريس، و اللاعبين أنتوني جورجيو ، و دافينسون سانشيز، و توبي آلديرفايريلد، و كيلي ولكر في خط الدفاع، واللاعبين موسى سيسوكو ، وهاري وينكس ، وسون هيونج مين في خط الوسط، واللاعبين ديلي آلي، و كريستيان إريكسن ، و هاري كين في خط الهجوم.

فيما من المتوقع أن يبدأ نادي آرسنال المباراة بتشكيل مكون من: اللاعبين بيرند لينو ، وناتشو مونريال، و دافيد لويز،و سوكراتيس باباستاثوبولوس، و ريس نيلسون ، وداني سيبايوس ، و بيير أوباميانج ، وألكساندر لاكازيت، و أينسلي ميتلان، ونيلس، و ماتيو جندوزي ، وجوزيف ويلوك.

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عن الكاتب

نجلاء بدر

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