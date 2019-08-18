القنوات الناقلة للبطولة العربية 2019-2020 كأس الملك محمد السادس

ما هي القنوات الناقلة لمباريات البطولة العربية 2019-2020 هو سؤال كل الجماهير في كل البلدان العربية من الخليج العربي للمحيط الآن، حيث أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم رسميا عن اسم القناة الناقلة للبطولة العربية 2020 هذا العام والتي أطلق عليها لقب “كأس الملك محمد السادس”، تبدأ مباريات البطولة العربية بالدور التمهيدي والذي يبدأ في 18 أغسطس 2018 ويقام بالمغرب، ويتكون هذا الدور من مجموعتين كل مجموعة بها أربعة أندية، يصعد فقط فريقان لدور 32 من البطولة.

القنوات الناقلة للبطولة العربية 2020 كأس محمد السادس

القنوات التي تذيع مباريات البطولة العربية 2020 هي قناة أبوظبي الرياضية، وهي قناة فضائية مفتوحة ومجانية، وتردد تلك القناة على قمر النايل سات هو 12226 أفقي، وتردد قناة أبوظبي الناقلة لمباريات كأس محمد السادس على قمر عرب سات هو 11804 عمودي، قنوات أبوظبي الرياضية هي الناقل الحصري والوحيد لكل مباريات البطولة، كما تقدم استوديوهات تحليلية لكل مباريات البطولة بمشاركة نجوم التحليل الكروي الرياضي.

تبدأ مباريات دور 32 من البطولة العربية 2020 يوم 20 أغسطس 2019 بمباراة الوصل الإماراتي والهلال السوداني، ويشارك من الإمارات في البطولة العربية نادي الجزيرة، كما يشارك من السعودية نادي الاتحاد ونادي الشباب، ويتوجد أيضا من السودان نادي المريخ، ويشارك من مصر الاتحاد السكندري والإسماعيلي، ونادي النجم الساحلي التونسي حامل اللقب متواجد وبقوة في النسخة الحالية من البطولة العربية.