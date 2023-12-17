القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ17 بالدوري الإنجليزي

تقام اليوم مباراة مهمة في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ومانشستر يونايتد، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والسادسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول.

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية: BEIN SPORTS HD 1، BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH، BEIN 4K HDR، SKY SPORTS PREMIER LEAGUE UK.

من الجدير بالذكر أن مباريات الجولة الـ17، بدأت بفوز توتنهام هوتسبير على نوتنجهام فورست بنتيجة 2-0 في يوم أمس الجمعة.

واليوم تنطلق مباريات تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد، مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس، نيوكاسل يونايتد ضد فولهام، وبورنموث ضد لوتون تاون، كما ستقام مباراة بيرنلي وإيفرتون في الثامنة والنصف من مساء اليوم.

ويشهد اليوم أيضا العديد من المواجهات الأخرى منها مواجهة كل من آرسنال ضد برايتون، وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون، برينتفورد ضد أستون فيلا، وليفربول ضد مانشستر يونايتد