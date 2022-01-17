القنوات الناقلة لحفل جائزة الأفضل The Best 2021 الليلة بأعلى جودة

من المقرر أن تقام حفل جائزة الأفضل الليلة بعد ساعات قليلة من الآن وفقا لما أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم، وخلال هذا الحفل يتم تكريم أفضل لاعب كرة قدم خلال العام الماضي بناءا على ما حققه من انجازات سواء مع فريقه أو منتخب بلاده أو على المستوى الشخصي، ومن خلال السطور القادمة سنضع بين ايديكم قائمة القنوات التي تنقل حفل جائزة الأفضل The Best 2021 الليلة.

القنوات الناقلة لحفل جائزة الأفضل The Best 2021

وكان الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قد تمكنوا من الاستحواز على الجوائز طوال العقد الماضي تقريبًا، حيث تمكن ميسي الفوز بالكرة الذهبية 7 مرات مقابل 5 مرات لرونالدو، ومن المقرر أن يقام حفل جوائز الفيفا ذا بيست الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت المملكة السعودية في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيوريخ.

قنوات تنقل حفل الافضل 2021

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية هذه الفعاليات بشكل حصري عبر القناة الاخبارية الخاصة بها، كما يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم بنقل كافة احداث الحفل عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت بالإضافة لمنصاته الإعلامية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك وتويتر ويوتيوب.

طريقة التصويت لتحديد الفائز بجائزة الافضل 2021

يقوم الجمهور بالتصويت لاختيار الأفضل من وجهة نظرهم من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للفيفا على شبكة الانترنت وتكون النسبة الأكبر للأصوات من نصيب المدربين، بنسبة 50% من الأصوات، بالإضافة لـ25% لتصويت الجماهير، و25% لاختيار الصحفيين.