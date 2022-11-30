القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد فرنسا في كأس العالم قطر 2022

يدخل منتخب تونس بعد قليل في مواجهة مصيرية أمام منتخب فرنسا، حيث يدخل تلك المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، حتي يستطيع تخطي عقبة دور المجموعات، والانتقال إلى دور السادس عشر، والذي سبقه إليه السنغال يوم أمس عن قارة إفريقيا بعد تغلبها على منتخب الإكوادور، كما أن الطريق مفتوح أمام منتخب المغرب الشقيق أيضاً للانتقال إلى دور السادس عشر.

القنوات الناقلة لمباراة تونس أمام فرنسا في كأس العالم قطر 2022:-

تعد مباراة تونس أمام فرنسا صعبة للغاية على نسور قرطاج، حيث يعد منتخب فرنسا أول منتخب تخطي دور المجموعات وانتقل إلى دور السادس عشر بالعلامة الكاملة بعد الفوز في جميع مبارياته السابقة، حيث فاز منتخب فرنسا على أستراليا والدنمارك على التوالي، ويدخل تلك المباراة وفي جعبته 6 نقاط، بينما يدخل منتخب تونس تلك المباراة وفي جعبته نقطة واحدة حصل عليها من خلال التعادل مع فريق الدنمارك، وقبل مباريات الجولة الثالثة والتي سوف تقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فإن ترتيب المجموعة الرابعة والتي تضم كلاً من فرنسا وأستراليا والدنمارك وتونس كالآتي:-

فرنسا في المركز الأول برصيد 6 نقاط وقد تخطت دور المجموعات ويعد أول منتخب انتقل إلى الدور السادس عشر.

أستراليا برصيد ثلاث نقاط حصل عليها من الفوز على منتخب تونس.

الدنمارك برصيد نقطة واحدة.

تونس برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة تونس ضد فرنسا والقنوات الناقلة كأس العالم قطر 2022:-

سوف تقام مباراة تونس ضد فرنسا في الجولة الثالثة من مونديال قطر 2022، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي ذات الوقت سوف تقام مباراة أستراليا ضد الدنمارك، وذلك لتحديد المنتخب الثاني الذي سيصعد إلى دور السادس عشر وإن كان الأقرب حتي الآن هو منتخب أستراليا، حيث من المتوقع أن تكون مباراة شرسة بين الدنمارك وأستراليا.

يدخل منتخب تونس تلك المباراة بالتشكيل الآتي:-

دحمان في حراسة المرمي، ياسين مرياح، نادر الغندري، منتصر الطالبي في خط الدفاع، على معلول، عيسى العيدوني، السخيري، كشريدة في خط الوسط، بن رمضان،بن سليمان، الخزري في خط الهجوم.

تردد قنوات بين سبورت المفتوحة الناقلة للمباراة:-

أعلنت مجموعة بين سبورت beIN Sports عن نقل عدد 22 مباراة من المباريات التي سوف تقام في كأس العالم قطر 2022، خاصة مباريات الحسم للمنتخبات العربية.