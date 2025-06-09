القنوات الناقلة بالترددات لمباراة الأهلي وانتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

وتفتتح بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة قوية جداً بين فريقي الأهلي وإنتر ميامي صباح يوم الأحد 15 يونيو 2025، في الثالثة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

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🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاجـل | اعلان MBC لـنقل مباراة افتتاح كاس العالم للاندية 🇺🇸 انتر ميامي الامريكي ضد الاهلي المصري 🇪🇬 📆 يوم السبت القادم 14 يونيو ⏰ الساعـة 3:00 صباحًا بتوقيت مكة (فجر الاحد) 🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶

pic.twitter.com/Aa9WiCfO0I — عمرو (@bt3) June 9, 2025

📅 من 14 يونيو إلى 13 يوليو | بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ

🔥 المباراة الافتتاحية

🟥 الأهلي 🇪🇬 vs 🇺🇸 إنتر ميامي

📆 الأحد 15 يونيو 2025

🕒 الساعة 3:00 فجرًا (بتوقيت مصر والسعودية)

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قناة MBC action تعلن رسميًا إذاعة مباراة الأهلي 🆚️ إنتر ميامي يوم السبت الساعه 3 بعد منتصف الليل ( فجر يوم الأحد ) 📸✅️ pic.twitter.com/Y1hCzqIELA — الاهلى اليوم (@ElAhlyToDay74) June 9, 2025

🏟️ بطولة: كأس العالم للأندية 2025 – دور المجموعات

📍 المجموعة الأولى:

الأهلي

إنتر ميامي

بورتو

بالميراس

🎖️ تاريخ الأهلي في كأس العالم للأندية

المشاركة العاشرة ✅

الميدالية البرونزية: 2006 2020 2021 2023



📺 القنوات الناقلة:

✔️ MBC Action

📡 التردد: 11470 – عمودي – 27500

✔️ MBC مصر

📡 التردد: 11219 – أفقي – 27500