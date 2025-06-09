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القنوات الناقلة بالترددات لمباراة الأهلي وانتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

معتز خليل

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

وتفتتح بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة قوية جداً بين فريقي الأهلي وإنتر ميامي صباح يوم الأحد 15 يونيو 2025، في الثالثة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن أول صفقاته الصيفية موسم 2026

📅 من 14 يونيو إلى 13 يوليو | بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ

🔥 المباراة الافتتاحية

🟥 الأهلي 🇪🇬 vs 🇺🇸 إنتر ميامي

📆 الأحد 15 يونيو 2025
🕒 الساعة 3:00 فجرًا (بتوقيت مصر والسعودية)

رسميًا.. اعلان اتحاد الكرة عن لائحة الموسم الجديد 2025-2026

🏟️ بطولة: كأس العالم للأندية 2025 – دور المجموعات
📍 المجموعة الأولى:

  • الأهلي
  • إنتر ميامي
  • بورتو
  • بالميراس

🎖️ تاريخ الأهلي في كأس العالم للأندية

  • المشاركة العاشرة ✅
  • الميدالية البرونزية:
    • 2006
    • 2020
    • 2021
    • 2023

📺 القنوات الناقلة:

✔️ MBC Action

📡 التردد: 11470 – عمودي – 27500

✔️ MBC مصر

📡 التردد: 11219 – أفقي – 27500


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عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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