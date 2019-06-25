بالتفصيل القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر والكونغو اليوم مجانا 26 يونيو وتذيع كأس أمم أفريقيا 2019

سيكون ملعب استاد القاهرة الدولي مسرحاً كبيراً لاستضافة مباراة مصر والكونغو اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، ومما لا شك فيه أن الجماهير المصرية والعربية ستتابع تلك المباراة عبر شاشات التلفاز ومنهم البعض الأخر سيتابع مجريات المباراة من مدرجات ملعب استاد القاهرة الدولي، ونرصد لعشاق كرة القدم القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر والكونغو اليوم مجانا على نايل سات وعرب سات وهوت بيرد والأقمار الصناعية المختلفة التي أعلنت قنواتها المجانية أنها ستذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 بشكل مجاني.

وكان المنتخب المصري قد افتتح البطولة الأفريقية الكبيرة عندما التقى بمنتخب زيمبابوي على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي وحقق الفوز بهدف نظيف سجله اللاعب المتألف محمود حسن تريزيجيه ليكون هدف التقدم والفوز لمنتخب الفراعنة.

القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر والكونغو مجانا

متابعينا عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان بالوطن العربي، أعلنت منذ فترة مجموعة من القنوات المجانية التي تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 نيتها في نقل مجريات المباريات للمتابع العربي بشكل مجاني وبدون تشفير بعض هذه القنوات يبث عبر نايل سات وعرب سات والهوت بيرد وأقمار عديدة أخرى.

وسنوافيكم من خلال هذا التقرير بجميع القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر والكونغو اليوم مجانا في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، بالإضافة إلى ترددها من أجل استقباله بكل سهولة ويسر وضبط الجهاز الخاص بكم على مدار تلك الأقمار لمتابعة مجريات مباريات كأس الأمم الأفريقية بشكل مجاني.

وكانت قناة تايم سبورت الرياضية على نايل سات أعلنت نيتها على تغطية كافة مجريات وأخبار مباريات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر على ملعب السويس والقاهرة وملعب الإسماعيلية وملعب برج العرب في الإسكندرية، ويُشارك في البطولة عدد 24 منتخباً على مستوى القارة السمراء.

طريقة استقبال البث الرقمي الأرضي لقناة تايم سبورت time sport

من خلال بعض الخطوات البسيطة يمكنكم استقبال تردد قناة تايم سبورت الرقمي الأرضي، ومتابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا 2019 كالتالي:

يجب التأكد في البداية من إمكانية استقبال دعم البث الأرضي الرقمي

الدخول على الإعدادات

الدخول على قائمة القنوات

توليف إعداد القناة

توليف تلقائي

بحث رقمي فقط، وانتظار التحميل

الضغط على تم، واختيار قناة تايم سبورت

وبعدها يمكنكم الاستمتاع بمتابعة بطولة أمم إفريقيا مجانا على قناة تايم سبورت

تردد قناة تايم سبورت التي تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2019

نستعرض عليكم الىن تردد قناة تايم سبورت time sport على نايل سات الناقلة لماتش مصر والكونغو مجانا وبدون تشفير، بالإضافة إلى وشرح طريقة استقبال البث الرقمي الأرضي لقناة تايم سبورت.

القناة: time sport التردد: 11449 – الترميز 27500 تايم سبورت التردد الأرضي: UHF 32

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو اليوم مجانا

قائمة بجميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات أمم أفريقيا مجانا 2019 عرب سات وهوت بيرد والأقمار الأخرى تجودنها من خلال الجدول التالي:

القناة التردد قناة التشاد القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500 قناة بين سبورت الفرنسية قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500 تردد قناة ديكال بلوس DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500 تردد قناة اورتيم ORTM Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA تردد قناة اورتب ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk تردد قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500 تردد قناة سبورت بلوس SPORT Astra 19E – 12402 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 بول EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500 تردد قناة اورانج سبورت بول Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500 تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band تردد قناة RTS1 Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

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