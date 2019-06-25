القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا “ماتش مصر والكونغو” مجانا 2019

انطلقت مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 على الملاعب المصرية يوم الحادي والعشرين من يونيو الماضي والتي بدأت مع مباراة مصر وزيمبابوي التي فاز خلالها المنتخب المصري بهدف نظيف على الخصم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2019، ويتجدد اللقاء للمنتخب المصري عندما يقابل منتخب الكونغو اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الأولى، ونعلم أن الكثير الآن يود الحصول على القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات كاس أمم أفريقيا مجانا على نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، وإليكم تفاصيلها.

وكما هو المقرر بدأت البطولة يوم الجمعة الـ21 من يونيو الجاري وتنتهي في يوم التاسع عشر من يوليو المقبل مع لقاء النهائي الذي سيحدد صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني، والجدير بالذكر أنه يُشارك عدد 24 منتخباً من القارة السمراء في هذه البطولة بخلاف ما كان سابقاً يشارك عدد 16 منتخباً فقط.

القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا مجانا 2019

العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم أفريقيا مصر 2019 تجدونها خلال الجدول المرفق أدناه، كما ستكون هي نفس القنوات المجانية الناقلة لماتش مصر والكونغو اليوم الأربعاء 26-6-2019 والتي ستقام في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وعلى ملعب استاد القاهرة الدولي الذي يستضيف جميع مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا 2019.

قناة تايم سبورت على نايل سات هي ما سنبدأ به أولاً من حيث رصد ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم أفريقيا 2019 مجانا نايل سات.

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر والكونغو مباريات كأس أمم أفريقيا 2019

القناة: time sport التردد: 11449 – الترميز 27500 تايم سبورت التردد الأرضي: UHF 32

القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم أفريقيا 2019

بين أيديكم الآن ترددات القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا مجانا على عرب سات وهوت بيرد وعدد من الأقمار الصناعية الأخرى عبر الجدول التالي:

القناة التردد قناة التشاد القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500 قناة بين سبورت الفرنسية قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500 تردد قناة ديكال بلوس DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500 تردد قناة اورتيم ORTM Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA تردد قناة اورتب ORTB Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000 تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk تردد قناة Eurosport 2 Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500 تردد قناة سبورت بلوس SPORT Astra 19E – 12402 V 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500 تردد قناة يورو سبورت 2 بول EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500 تردد قناة اورانج سبورت بول Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500 تردد قناة UBC TV Uganda Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band تردد قناة RTS1 Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

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