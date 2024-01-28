القنوات المجانية الناقلة لمبارة منتخب مصر ضد الكونغو في امم افريقيا

يبحث عشاق كرة القدم في مصر عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر في دور الـ16 أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، المقررة يوم الأحد المقبل، بعد أن احتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات المغرب وتنزانيا وزامبيا.

وقد تأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم أفريقيا، بعد تعادله مع الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 2023.

موعدً مباراة منتخب مصر ضد الكونغو في كأس أمم إفريقيا

وقد حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” مساء الأحد المقبل، الموافق 28 يناير الحالي، موعدًا لمباراة منتخب مصر ضد الكونغو في بطولة كأس أمم إفريقيا, تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسعودية، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

بالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا، فإن قنوات beIN Sport القطرية تحمل حقوق بث مباشر لكافة فعاليات البطولة من حفل الافتتاح إلى اللقاء النهائي, وقد قامت القنوات بتخصيص قنوات beIN Sports MAX 1 لنقل جميع المباريات.

تردد قناة BeIN Sports MAX 1 على القمر الصناعي نايل سات هو 12604، بتردد أفقي H، معدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

القنوات المجانية الناقلة لمبارة منتخب مصر في امم افريقيا

للمشاهدين الباحثين عن قنوات مجانية، تقدم قناة TVT التوجولية عبر قمر يوتلسات 9 شرق بتردد 11900 واستقطاب أفقي، وقنوات TV 5.8 عبر القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا بترددات 12356 H 7100 و 12346 H 9600.

كما تعلن قناة Ortb البينينية عبر قمر يوتلسات 9 شرق بتردد 11900 واستقطاب أفقي، وقناة TRT التركية عبر قمر يوتلسات 7 شرق بتردد 11900 واستقطاب أفقي، وقناة Rti الإيفوارية عبر قمر يوتلسات 9 شرق بتردد 11900 واستقطاب أفقي.

أعلنت أيضًا قناة الجزائرية الرياضية عن نقلها لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية، وتردد القناة على النايل سات هو 11680 مع معدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وجودة عالية HD، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وعلى قمر هوت بيرد بتردد 12577 مع معدل ترميز 27500 واستقطاب أفقي وجودة HD، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

أما عبر قمر استرا، فتردد قناة الأرضية الجزائرية هو 12577 مع معدل ترميز 27500 واستقطاب أفقي وجودة SD، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

طريقة اضافة وتشغيل قناة الجزائرية الارضية علي النايل سات

لمشاهدي النايل سات، يمكن إضافة القناة الأرضية الجزائرية عبر الخطوات التالية: