القنوات المجانية الناقلة لمباراة منتخب البرازيل والمكسيك في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2021 كرة قدم

تشهد العاصمة اليابانية طوكيو اليوم مواجهة ساخنة بين المنتخبين البرازيلي والمكسيكي في نصف نهائي بطولة كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021، ويلقي المنتخب البرازيلي بنظيره المكسيكي للمرة الأولى في هذه الدورة ضمن منافسات الدور نصف النهائي، ويتوق كلا المنتخبين لحسم المباراة من أجل التأهل للمباراة النهائية والتي سيلعب فيها أحد المنتخبين البرازيلي أو المكسيكي، وفي الجانب الآخر يلعب المنتخب الياباني صاحب الأرض والجمهور ضد نظيره منتخب اسبانيا في الدور نصف النهائي وفي ظل إصرار المنتخب الياباني للتأهل الى الدور النهائي للمرة الأولى يلعب منتخب الماتادور الاسباني واحدة من أصعب مبارياته.

البرازيل ضد المكسيك:

سجل المنتخب البرازيلي حضوره بقوة في هذه الدورة من أولمبياد طوكيو 2021 بتحقيقه لعدة انتصارات هامة للغاية في مواجهة كل من السعودية وألمانيا وساحل العاج في إطار مرحلة المجموعات، وفي مرحلة الأدوار الاقصائية استهل المنتخب البرازيلي تقدمه بإقصاء منتخب مصر من الدور ثمن النهائي من البطولة، وواصل المنتخب البرازيلي تألقه ليصل أخيراً لنصف النهائي فيواجه غريمه ممثل المكسيك صاحب السجل المميز في كل من الأولمبياد وبطولة الكونكاكاف التي يخوض غمارها المنتخب الأول للمكسيك حالياً، وبالنسبة للأخير فإن الوصول لنصف النهائي لم يكن سهلاً أبداً بحيث انتهت المباراة السابقة للمنتخب بالتعادل أمام كوريا الجنوبية ومن ثم العبور للدور الثالث بركلات الجزاء، وفي مرحلة المجموعات سجل المنتخب المكسيكي الفوز على كل من جنوب أفريقيا واليابان وفرنسا، وفي نصف النهائي يواجه المنتخب المكسيكي نظيره البرازيلي حامل اللقب في النسخة الماضية من الأولمبياد.

موعد مباراة المكسيك أمام البرازيل:

تذاع مباراة منتخب البرازيل الأولمبي ضد نظيره المكسيكي في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة رسمياً عبر قنوات بي ان سبورت الناقل الرسمي والحصري لمنافسات الأولمبياد بجميع فئاتها باللغة العربية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب البرازيل والمكسيك:

ويمكنك متابعة بث المباراة ايضاً على قنوات بي ان اكسترا المفتوحة والتي تتكون من قناتين هما بي ان اكسترا الأولى وبي ان اكسترا الثانية، وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً بتوقيت القاهرة.