القنوات المجانية الناقلة للقاء تشيلسي وليفربول في الدوري الانجليزي

يستعد نادي تشيلسي لواحدة من بين أقوى مبارياته في الدوري وأكثرها حماسية على الإطلاق، فمنذ انطلاق الدوري الإنجليزي هذا الموسم بجماهيره والمشجعون الثائرون ينتظرون أقوى وأفضل المباريات على الإطلاق في دوريهم الأكثر متابعة في العالم، ويلتقي تشيلسي اليوم بغريمه ليفربول في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الأول “بريمر ليغ” وتقام المباراة على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز.

شهد الدوري الإنجليزي البريمير ليغ تغييرات كبيرة في الأسبوع الماضي، وفي غضون أيام انقلبت موازين كرة القدم الإنجليزية بسبب سوق الانتقالات الصيفية والتي أسفرت عن عدة انتقالات مهمة للغاية ستجعل من الدوري الإنجليزي الدوري الأكثر متابعة في العالم على الإطلاق، وأثار أمس انتقال كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي الى مانشستر يونايتد الإنجليزي ضجة إعلامية غير مسبوقة، وبعودة الملك الى منزله سيكون المان يونايتد أحد أكثر الفرق الإنجليزية متابعه هذا الموسم والمواسم القادمة، وعلى مستوى الأندية التي تلعب اليوم فإنها كانت قد شهدت انتقالات رائعة أيضاً في الفترة الأخيرة، وتمكن تشيلسي أخيراً من التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو الذي قدم للفريق من انتر ميلان الإيطالي، وتمكن لوكاكو من تسجيل أول أهدافه مع تشيلسي ضد ارسنال في المباراة التي انتهت بفوز البلوز بهدفين بدون مقابل.

ويلعب البلوز ضد الريدز اليوم في ملعب أنفيلد معقل ليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة، وتذاع المبارة على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنقل بعض القنوات المجانية اللقاء بلغات مختلفة ولكن بنفس الجودة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول:

القناة: مقر القناة ولغة التعليق: قناة Premier Sport 1 Slovakia سلوفاكيا، اللغة السلوفاكية. قناة Sport TV 3 Portugal البرتغال، اللغة البرتغالية. قناة SuperSport 2 Albania ألبانيا، الألبانية. قناة Premier Sport Czech جمهورية التشيك، التشيكية. قناة SK 1 Serbia صربيا، الصربية.

وتقام مباراة تشيلسي وليفربول في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ودول الخليج العربي، وتنقل تلك القنوات اللقاء بشكل مجاني.