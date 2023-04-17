القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال افريقيا 2023

في مواجهة شرسة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا يتقابل الأهلي ضد الرجاء المغربي في لقاء يسعى فيه الأهلي للفوز وإسعاد الجماهير أما الرجاء ليسهل مهمة تأهله لنصف النهائي في مباراة الإياب، ونستعرض معكم في السطور التالية موعد مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا 2022/2023، بالإضافة إلى القناة المفتوحة الناقلة للمباراة وطريقة استقبالها عبر شاشتكم.

موعد مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

يحل الرجاء ضيفا على الأهلي في إستاد القاهرة الدولي، وستنطلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري الأبطال يوم السبت مطلع الأسبوع المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تلعب المباراة تحت أعين 52ألف مشجع بعد حصول الأهلي على الموافقة من الجهات الأمنية.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي هي قناة أون تايم سبورت الأرضية والتي يمكن استقبالها على شاشة تلفزيونك عبر الخطوات التالية:-

استقبال اون تايم سبورت الارضية عبر الإريال

– تركيب جهاز هوائي أرضي «إريال» في مكان مرتفع وتوصيله بالمدخل المخصص له «RF».

– الضغط على خدمة ضبط القنوات في ريموت كنترول الخاص بالشاشة.

– ستظهر قناة أون تايم سبورت الأرضية احفظها برقم يمكنك الرجوع له بعد ذلك.

استقبال اون تايم سبورت الأرضية عبر البث الرقمي (ديجيتال)

– تركيب جهاز هوائي أرضي «إريال» في مكان مرتفع.

– شراء جهاز يحول الأنالوج إلى ديجيتال مدون عليه DVB T أو DVB T2.

– توصيل كابل الهوائي الأرضي بالمدخل الخاص بجهاز الاستقبال.

– توصيل جهاز استقبال الشاشة بكابل ثلاثي أو كابل HDMI.

– الضغط على خدمة ضبط القنوات في ريموت كنترول الخاص بالشاشة.

– ستظهر قناة أون تايم سبورت الأرضية احفظها برقم يمكنك الرجوع له بعد ذلك.