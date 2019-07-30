القلعة الحمراء تستقبل محمود متولي رسميًا

قام النادي الأهلي بالإعلان عن قيامه بالتعاقد بشكل رسمي مع اللاعب محمود متولي والذي كان مدافع نادي الإسماعيلي ، وبذلك أصبح هذا التعاقد هو التعاقد الثاني لصفقات القلعة الحمراء في موسم الانتقالات الصيفي ، تجهيزًا للموسم الكروي الجديد.

محمود متولي في الأهلي

وتبعًا لما قد جاء على الموقع الرسمي الخاص بلنادي الأهلي ، فإن مختلف الخطوات الخاصة باتمام أمر صفقة التعاقد مع لاعب الإسماعيلي قد تمت بواسطة أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي ، وأوضح النادي الأهلي أن مدير التعاقدات “أمير توفيق” كان قد قام ببذل الكثير من الجهود من أجل العمل على إنهاء كافة الاجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالصفقة ، هذا بالطبع بعد الرجوع إلى كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

كما تجدر الإشارة إلى كون ذلك يأتي في ظل الخطة الكاملة التي قام بوضعها النادي الأهلي من أجل على تدعيم صفوف فريق النادي الأهلي ، من أجل العمل على تحقيق طموحات الأهلي وجماهيره سوا كان ذلك على المستوى المحلي أو على المستوى القاري.

ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي كان قد تعاقد مع اللاعب المالي أليو ديانج لاعب وسط نادي مولودية الجزائر لمدة 5 مواسم قادمة ، يأتي هذا بالإضافة إلى قيام إدارة النادي بتجديد إعارة اللاعب رمضان صبحي لمدة موسم من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

القلعة الحفراء تحتفل بانضمام “متولي”

وفي ظل الاحتفال بضم اللاعب للقلعة الحمراء ، قامت الصفحة الرسمية الخاصة بالنادى الأهلي بالإعلان من خلال حسابها الرسمي الموجود على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورة لمحمود متولى مدافع الإسماعيلى المنضم إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفى الحالي ، وقامت صفحة النادي الأهلى بالتعليق على صورة اللاعب قالة : “صباح الخير.. رحبوا معنا بلاعبنا الجديد محمود متولى”.

ويذكر أن مسئولي النادي الأهلي كانوا قد تمكنوا من ضم محمود متولى من نادي الإسماعيلى مقابل 15 مليون جنيه، من المقرر أن يحصل عليها مسئولو الإسماعيلي ، ويأتي ذلك بجانب استعارة أحد لاعبى الأهلي الذين سيرحلون خلال فترة الانتقالات الصيفية.