القصة الكاملة وراء أزمة الطالب المصري محمد عصام مع ماركوس راشفورد لاعب منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر برفع لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد قضية ضد أحد مشجعي فريق مانشستر يونايتد في مصر وبالتحديد في إحدى القرى الصغيرة بمحافظة الشرقية، اعتبر الكثير من الناس أن الأمر مجرد مزحة أو إشاعة كاذبة لكن مصادر إعلامية موثوقة تؤكد صحة الخبر وأن لاعب مانشستر يونايتد قد قام بالفعل برفع قضية ضد شاب مصري.

تفاصيل القضية:

يقول المحامي سيد سلامة أن الطالب المصري محمد عصام وهو طالب طب من محافظة الشرقية قد جاءه وقال له أن هناك قضية مرفوعة ضده من جانب لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد، يقول المحامي أن القضية في الشرقية وأن محامو اللاعب يطالبون بدفع تعويض مؤقت بقيمة 15 ألف جنيه مصري.

سبب القضية:

قام الطالب المصري محمد عصام بتوجيه إهانات عنصرية للاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستخدماً حسابه على موقع فيسبوك بحسب ما أكدته مصادر صحفية، تقول مصادر أن اللاعب قد عين 10 محامين للقضية وأن الطالب المصري محمد عصام قد يواجه حكماً بالسجن أو الغرامة أو الاثنين معاً، يذكر أن محمد عصام هو طالب طب مصري متخصص في مجال الطب الرياضي ويقول عصام في بيان له بأن القانون لن يفرق بينه وبين اللاعب ماركوس راشفورد فهما سواءً على طاولة القانون، يقول محمد عصام أيضاً بأن الأمر قد بدأ منذ سنتين وأنه يعاني من ضغط كبير بسبب الأمر لكنه لن يترك حقه وقال بأنه حاول التواصل مع اللاعب عبر أشخاص يقيمون في المملكة المتحدة واستنتج من ذلك أن اللاعب لا يعلم شيئاً عن تفاصيل القضية التي رفعها محاموه ضد الطالب المصري والذي بلغ عددهم 10 محامين، يقول محمد عصام أن اللاعب لا يدير حسابته على مواقع التواصل الاجتماعي وتتولى الأمر شركة متخصصة، يقول محمد عصام بأنه مشجع كبير لنادي مانشستر يونايتد وأنه يحلم بأن يكون طبيباً خاصاً في نادي مانشستر يونايتد، يدرس محمد عصام في كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة وينحدر في الأصل من قرية أبو حماد في محافظة الشرقية.

يذكر أن لاعب نادي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد كان قد عين 10 محامين ليترافعوا في القضية ضد الطالب محمد عصام وذلك هو سبب تأخير القضية بحسب ما قال المحامي سيد سلامة محامي الطالب محمد عصام لقناة أون تايم سبورت، يقول المحامي سيد سلامة أن القضية تأجلت حتى يوم 7 يوليو وطلب محامو اللاعب تعويضاً مؤقتاً بقيمة 15 ألف جنيه مصري وبعدها سيطلبون التعويض الذي يريده اللاعب، يقول المحامي سيد سلامة أن المحكمة تعجبت من أمر القضية وأنه هو نفسه لم يصدق الأمر في البداية.