القاضية ممكن، المارد الأحمر يقصي الدحيل صاحب الأرض والجمهور ويتأهل للقاء البايرن

نجح الأهلي المصري اليوم في إقصاء فريق الدحيل القطري صاحب الأرض والجمهور من بطولة كأس العالم للأندية بعد تقديم آداء غير مسبوق، وتمكن الأهلي من قلب الموازين في الشوط الأول في المباراة بآداءً رائع بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وسجل هدف الأهلي الوحيد في المباراة اللاعب المصري حسين الشحات في الدقيقة 29 من عمر اللقاء من تسديدة رائعة لم يتمكن منها حارس الدحيل، وأحرز الزامبي والتر بواليا هدف الأهلي الثاني في شوط المباراة الأول قبل أن يلغيه لحكم بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبهذا الفوز يكون الأهلي قد تأهل رسمياً للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بعد إقصاء الدحيل القطري صاحب الأرض والجمهور للقاء كبير أوروبا بايرن ميونيخ الألماني يوم الإثنين، ويلاقي الدحيل القطري نظيره أولسان هيونداي الكوري يوم الأحد في مباراة تحديد المركز الخامس.