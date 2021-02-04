القاضية ممكن، المارد الأحمر يقصي الدحيل صاحب الأرض والجمهور ويتأهل للقاء البايرن

بواسطة أحمد الفاضل

نجح الأهلي المصري اليوم في إقصاء فريق الدحيل القطري صاحب الأرض والجمهور من بطولة كأس العالم للأندية بعد تقديم آداء غير مسبوق، وتمكن الأهلي من قلب الموازين في الشوط الأول في المباراة بآداءً رائع بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

القاضية ممكن، المارد الأحمر يقصي الدحيل صاحب الأرض والجمهور ويتأهل للقاء البايرن 2 4/2/2021 - 9:29 م

وسجل هدف الأهلي الوحيد في المباراة اللاعب المصري حسين الشحات في الدقيقة 29 من عمر اللقاء من تسديدة رائعة لم يتمكن منها حارس الدحيل، وأحرز الزامبي والتر بواليا هدف الأهلي الثاني في شوط المباراة الأول قبل أن يلغيه لحكم بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

القاضية ممكن، المارد الأحمر يقصي الدحيل صاحب الأرض والجمهور ويتأهل للقاء البايرن 1 4/2/2021 - 9:29 م

وبهذا الفوز يكون الأهلي قد تأهل رسمياً للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بعد إقصاء الدحيل القطري صاحب الأرض والجمهور للقاء كبير أوروبا بايرن ميونيخ الألماني يوم الإثنين، ويلاقي الدحيل القطري نظيره أولسان هيونداي الكوري يوم الأحد في مباراة تحديد المركز الخامس.

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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.