نادي القادسية الكويتي وأحمد حجازي مرافقين هاشتاج #الهلال_أوراوا.. ومشجع: يا زين الدنيا وهي تدور

تصدر اسم نادي القادسية الكويتي، واللاعب المصري أحمد حجازي، على تقييمات الجماهير الآسيوية بعد فوز أوراوا الياباني على الهلال السعودي بهدف عكسي تسبب في جعله يتوج بكأس دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه، وحضر اسم النادي الكويتي “القادسية” كونه النادي الخليجي الوحيد، الذي نجح بتسجيل 3 أهداف في مرمى الماسات الحمر.

وكتب مغرد يدعى “الكوتش” تغريدة قال فيها “ويبقى القادسية الكويتي النادي الخليجي الوحيد الذي سجل 3 اهداف على اوراوا الياباني وبأصعب النسخ. “زعيم الكرة الكويتية “، وقام بإرفاق فيديو توثيقي لتلك المباراة بين القادسية وأوراوا.

ويبقى القادسية الكويتي النادي

الخليجي الوحيد الذي سجل 3

اهداف على اوراوا الياباني وبأصعب النسخ💛. " زعيم الكرة الكويتية " #اوراوا_الهلال pic.twitter.com/gS8qXTmVK8 — الكوتش (@OSF_04) May 6, 2023

وأشار صاحب حساب يدعى “كويتي” ويبدو أنه قادسي الهوى، إلى أن أوراوا لا يقدر عليه سوى نادي القادسية، وقال ما نصه “أوراوا ما يعرفلهم إلا نادي القادسية، عطيناهم 3/ 0 أيام ما كان في رجال يخافون على الفانلة الصفراء”.

اوراوا مايعرفلهم الا نادي القادسية عطيناهم ٣/٠ ايام ماكان فيه رجال يخافون على الفانيلة الصفره #اوراوا_الهلال pic.twitter.com/3EEjQxTxK3 — 🇰🇼kuwaity🇸🇦 (@Q8khaled1970) May 6, 2023

ثم جاء اسم لاعب خط الوسط المصري، والذي يلعب في صفوف نادي اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي، متغلباً على اسم نادي القادسية في عدد التغريدات، وكتب الكثير من نشطاء تويتر حول شماتة نادي الهلال في الخطأ الذي ارتكبه حجازي في مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الرابع والعشرين من إبريل الماضي.

هل لك سر عند الله؟

وكتب مغرد اسمه “ياسر” على اللاعب المصري منتصراً له من جماهير الهلال حيث قال “ضحكوا مرة على حجازي، وبلاهم الله بمباراتين متتاليتين يسجلون بمرماهم!! هل لك سر عند الله؟!”، وأرفق بتغريدته صورة اللاعب المصري.

ضحكوا مره على حجازي وبلاهم الله بمباراتين متتاليتين يسجلون بمرماهم!! هل لك سر عند الله؟! @Hegazi #اوراوا_الهلال pic.twitter.com/ObrPle987F — Yasser (@Yasser__2022) May 6, 2023

وكتب شخص آخر يدعى “سقراط| بطل الدوري” تغريدة قاسية لجماهير الهلال، وقال لهم “مقطع اليوم لكل هلالي تشمت في حجازي، يا زين الدنيا وهي تدور”، وأرفق مقطع فيديو به هدف أوراوا العكسي في الهلال.

تعالو نضحك بس ١٠٠٠ ضحكة بس

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه#اوراوا_الهلال pic.twitter.com/RRCw1bNzeg — احمد ذيب 🖤💛 🇸🇦🇧🇷 (@ManSmail) May 6, 2023

لكن كان لصاحب حساب اسمه “أحمد ذيب” شكل آخر من التعليقات فقال “تعالوا نضحك ههههههههههه”، وأرفق فيديو الهدف العكسي في الهلال.

وعلق “حسن” على هدف أوراوا اليوم ساخراً من أحمد حجازي، حيث قال “حجازي فكرة، والفكرة لا تموت”، وأرفق فيديو ساخر.

جدير بالذكر أن نادي أوراوا الياباني، قد تم تتويجه اليوم بعد فوزه على الزعيم السعودي بهدف دون رد، بطلاً لدوري أبطال آسيا، وكان الهدف بخطأ من لاعب مركز الجناح والمهاجم الثاني للهلال أندريه كارييو”.