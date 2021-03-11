القائمة الكاملة للقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وميلان في الدوري الاوروبي اليوم

تشهد أوروبا مساء اليوم صداماً تاريخياً بين ناديي مانشستر يونايتد وميلان في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، ويحل ميلان الإيطالي ضيفاً تقيلاً على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي صاحب المركز الثاني في البريمير ليغ على أمل التأهل للدور بع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي ومواصلة التألق قارياً للتتويج باللقب الذي طال انتظاره.

وتذاع المباراة رسمياً على قنوات بي ان سبورت القطرية المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، ويمكنك متابعة المباراة ايضاً على عدد من القنوات المختلفة والتي سنذكر أبرزها.

تذيع قناة polsat sport البولندية مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي في تمام الساعة 7:55 مساءً، وتبث أيضاً قناة Plus 4 austria النمساوية اللقاء بتعليق ألماني، وفي الجدول أدناه تجد بقية القنوات الناقلة للمباراة.

القائمة الكاملة للقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وميلان: