الفيفا يُعلن بث تصفيات كأس العالم 2022 عبر قناته الرسمية على اليوتيوب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم المعروف بـ “الفيفا” بأنه سيقوم ببث عدد من مباريات تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 والمقرر إقامتها فى قطر عبر موقعه الرسمي على قناته الرسمية على موقع اليوتيوب.







وأكد الفيفا اليوم الثلاثاء من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت بأنه سيقوم ببث العديد من المباريات فى الدور الأول من تصفيات كأس العالم فى جميع القارات التى تقام فى الفترة من 4 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر 2019.

وأكد الفيفا بأن هذه الخدمة سيقدمها الاتحاد الدولي عبر قناته الرسمية، وأكد بأن من ضمن المباريات التى سيقوم الفيفا ببثها عبر الموقع الرسمي للفيفا، وكذلك من خلال قناته الرسمية على موقع اليوتيوب مباراة توجو مع جزر القمر، ومباراة أنجولا مع جامبيا، ومباراة زيمبابوي مع الصومال.







وتنطلق مباريات الدور الأول فى تصفيات كأس العالم خلال شهر سبتمبر 2019 فى معظم قارات العالم ومن ضمنها قارة أفريقيا وتقام فى هذه الجولة المباريات التالية:-

يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2019 تقام مباريات بوروندي مع تنزانيا، وأثيوبيا مع ليسوتو، وإريتريا مع ناميبيا، وجنوب السودان مع غينيا الاستوائية، وموريشيوس مع موزمبيق، وساو تومى مع غينيا بيساو، وليبريا مع سيراليون.

يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2019 تقام مباريات تشاد مع السودان، والصومال مع زيمبابوي.

يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2019 تقام مباريات جزر القمر مع توجو، وجامبيا مع أنجولا.

يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2019 تقام مباراة بوتسوانا مع مالاوي.







هذا وتقام مباريات العودة للدور الأول من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 أحد أيام 8 ، 9 ، 10 سبتمبر 2019.