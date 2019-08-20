الفيفا يُعلن أسماء لجنة إدارة شئون اتحاد الكرة المصري ويختار عمرو الجنايني رئيساً

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أسماء اللجنة المؤقتة التى ستدير شئون اتحاد الكرة المصري بعد أن تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق استقالته عقب خروج منتخب مصر من دور الستة عشر على يد منتخب جنوب أفريقيا فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.

وقد نشر الفيفا من خلال الموقع الرسمي له على شبكة الإنترنت أسماء اللجنة المكونة من خمسة أفراد وستقوم بإدارة شئون الكرة فى مصر بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز يوم 31 يوليو 2020 واللجنة مكونة من :-

عمرو يوسف حسن الجنايني رئيساً “رئيس مجلس إدارة” جمال محمد على نائب رئيس “نائب رئيس مجلس الإدارة”. سحر عبد الحق أحمد “عضو”. محمد فضل زهران “عضو “. أحمد عبد الله راضى “عضو”.

وقد وضح الاتحاد الدولي لكرة القدم فى بيانه الذى نشره على موقعه الرسمي بأن اللجنة ستكون لإدارة الشئون اليومية للاتحاد المصري لكرة القدم، وكذلك مراجعة لائحة النظام الأساسي واللوائح الأخري إذا اقتضت الضرورة.

كما أكد الفيفا بأن اللجنة ستقوم بتنظيم وإجراء الانتخابات وإجراء الانتخابات لجميع الأعضاء فى اللجان المختلفة بناء على القوانين الجديدة، كما أن اللجنة عليها أن تقوم بالتمهيد لإجراء الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة لاتحاد الكرة.

كما أكد الفيفا على أن مدة عمل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة المصري لا تتجاوز يوم 31 يوليو 2020 أو بمجرد الانتهاء من المهام المنوطة بها والدعوة لإجراء الانتخابات للمجلس الجديد، وأن اللجنة سوف يتم التعامل معها بصفتها لجنة منتخبة ولا يحق لأي عضو من أعضاء اللجنة الترشح للانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة.