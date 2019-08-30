الفيفا يعلن الاثنين القادم القوائم النهائية للمرشحين لجائزة الأفضل فى العالم 2019

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” يوم الاثنين القادم الموافق 2 سبتمبر موعداً لإعلان القوائم النهائية للمرشحين للحصول على جوائز الأفضل فى العالم لعام 2019 وهى جوائز افضل لاعب فى العالم وأفضل لاعبة فى العالم، وأفضل مدرب فى العالم، وأفضل مدرب سيدات فى العالم، ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الأفضل فى العالم لعام 2019 تحت رعاية الفيفا يوم 23 سبتمبر 2019 فى مدينة ملاينو الإيطالية.

وقد أعلن الفيفا القائمة الأولية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى العالم لعام 2019 والتي ضمت كل من: النجم المصري محمد صلاح، كرستيانو رونالدو، وفرينكى دي يونج، وماتياس دى ليخت، وإيدين هازارد، وهارى كين، وساديو مانى، وكيليان مبابى، وليونيل ميسي، وفيرجيل فان ديك.

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أيضاً القائمة الأولية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعبة كرة قدم سيدات فى العالم لعام 2019 والتي ضمت كل من: لوسي برونز، وجولي إرتز، وكارولين هانسن، وأدا هيجربيرج، وأماندين هنري، وسام كير، وروز لافيل، وفيفيان ميديما، وأليكس مورجان، وميجان رابينو، وويندي رينار، وإيلين وايت.

وكذلك حدد الفيفا القائمة الأولية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب كرة قدم فى العالم لعام 2019 والتي شملت كل من: جمال بلماضى (منتخب الجزائر)، وديدييه ديشامب (منتخب فرنسا)، ومارسيلو جاياردو (ريفربليت الأرجنتينى)، وريكاردو جاريكا (منتخب بيرو)، وبيب جوارديولا (مانشستر سيتى)، ويورجن كلوب (ليفربول)، وماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام)، وفرناندو سانتوس (منتخب البرتغال)، وإيريك تين هاج (أياكس الهولندى)، وتيتى (منتخب البرازيل).

كما كشف الفيفا عن القائمة الأولية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب كرة قدم سيدات فى العالم لعام 2019 والتي ضمت كل من: فيل نيفيل (إنجلترا)، وميلينا بيرتوليني (إيطاليا)، وجيل إليس (الولايات المتحدة)، وبيتر جيرهاردسون (السويد)، وفوتوشى أيكيدا (اليابان)، وأنتونيا ايز (إسبانيا)، وجو مونتيمورو (أستراليا)، ورينالد بيدروس (فرنسا)، وبول رايلي (أنجلترا)، وسارينا ويجمان (هولندا).

وسوف يختصر الفيفا يوم الاثنين القادم القوائم الأولية التى تضم افضل 10 مرشحين فى جائزة الأفضل The Best لتكون 3 لاعبين فى كل قائمة، حيث سيتم تحديد افضل 3 لاعبين كرة قدم فى العالم، وافضل 3 لاعبات كرة قدم سيدات فى العالم، وأفضل 3 مدربين فى العالم، وأفضل 3 مدربين كرة قدم سيدات فى العالم.