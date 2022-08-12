الفيفا يقرر رسمياً تقديم موعد افتتاح مباريات كأس العالم فى قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي،عن تقديم موعد المباراة الافتتاحية فى بطولة كأس العالم في قطر 2022، حيث أصدر الفيفا بيان مقتضب في هذا الشأن، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تم تقديم موعد افتتاح النسخة القادمة من بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة.

موعد افتتاح بطولة كأس العالم في قطر 2022 بعد تقديمه:-

جاء في بيان الاتحاد الدولي الفيفا، بأنه قد تقرر أن يتم تقديم موعد إقامة مباراة الافتتاح بين منتخب قطر ومنتخب الإكوادور لتكون يوم 20 نوفمبر المقبل بدلاً من 21 نوفمبر، حيث من المقرر أن تقام مباراة الافتتاح بين منتخب قطر ومنتخب الإكوادور على ستاد ملعب البيت.

مجموعات كأس العالم في قطر 2022:-

يبلغ عدد الفرق المتنافسة في بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي سوف تقام في العاصمة القطرية الدوحة من 32 فريق موزعة على ثماني مجموعات وذلك كالتالي:-

المجموعة المنتخبات الأولي قطر ، الإكوادور، السنغال، هولندا. الثانية إنجلترا، إيران، أمريكا، ويلز. الثالثة الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا. الرابعة فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس. الخامسة إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا، اليابان. السادسة بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا. السابعة البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون. الثامنة البرتغال، غانا، أوروجواي، كوريا الجنوبية.

يذكر أنه ولأول مرة تقام بطولة كأس العالم في أحدي الدول العربية، حيث استطاعت قطر أن تفي بكل ما طلبه الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” من ملاعب، وبنيه تحتيه من أجل استضافة كأس العالم في الدوحة، كما أنه ولأول مرة تقام البطولة في فصل الشتاء، نظراً لارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في العاصمة القطرية الدوحة.

وسوف يغيب عن بطولة كأس العالم في قطر منتخبات مصر والجزائر وذلك نتيجة لعدم التأهل للبطولة، حيث تأهل منتخب السنغال على حساب منتخب مصر للبطولة، بينما تأهل منتخب الكاميرون على حساب منتخب الجزائر لتلك البطولة.