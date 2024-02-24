الفيحاء يعلن تشخيص حالة الثلاثي المصاب ومدة غيابهم

كشف الجهاز الطبي لفريق الفيحاء لكرة القدم عن موقف إصابات اللاعبين سامي الخيبري والنيجيري أنتوني نواكايمي والبوسني جوكو سيمروت، ونتيجة لذلك أعلن نادي الفيحاء عن تشخيص إصابة الثلاثي ومدة غيابهم.

وطبقا لحساب النادي الرسمي في منصة “إكس” للتواصل الإجتماعي، فقد تبين أن الخيبري أصيب بعارض صحي ويحتاج معه إلى راحة لمدة أسبوع، فيما تم تشخيص إصابة نواكايمي بتمزق في عضلة الساق من الدرجة الثانية ويحتاج إلى فترة علاج وتأهيل فيما بين أربعة إلى ستة أسابيع، بينما شخصت إصابة سيمروت بتمزق في العضلة الضامة من الدرجة الأولى وسيغيب عن الفريق ما بين سبعة إلى عشرة أيام.

وكان ثلاثي فريق الفيحاء قد تعرض للإصابة خلال المباراة أمام فريق النصر في إياب ثمن النهائي لدوري أبطال أسيا.

وفي الوقت الحالي يستعد فريق الفيحاء لمواجهة فريق نادي أبها في المباراة المرتقبة بين الفريقين غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.