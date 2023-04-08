الفيحاء ضد النصر..هل يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه في الدوري السعودي؟  

يستضيف ملعب الملك سلمان اللقاء الناري والذي يجمع ما بين الفيحاء ضد النصر ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي، حيث يطمح النصر بقيادة النجم البرتغالي رونالدو في مواصلة الانتصارات من أجل اللحاق بنادي الاتحاد المتصدر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم غد الأحد الموافق 9 من شهر أبريل لعام 2023، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر وفلسطين، العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، السابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويتواجد نادي النصر السعودي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة على المتصدر الاتحاد، الذي يعتلي الصدارة برصيد 53 نقطة.

للقاء الأحـد نتأهب 🙏 pic.twitter.com/dXLFXJrMMN — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 7, 2023

وقد تمكن العالمي من تحقيق الانتصار في 16 مواجهة من أصل 22 لقاء خاضها، بينما تعادل من قبل خلال 4 لقاءات، وتعرض للهزيمة في مباراتين.

فيما يتواجد الفيحاء في المركز العاشر برصيد 24 نقطة بعدما خاض 21 لقاء، حيث قد حقق الانتصار في 6 مواجهات، وتعادل في 6 مواجهات أيضًا، بينما تعرض للهزيمة في 9 مباريات.

وقد تمكن النصر من تحقيق الانتصار في الجولة الأولى أمام الفيحاء بدوري روشن السعودي، في اللقاء الذي أقيم يوم 16 من شهر أكتوبر لعام 2023 بنتيجة 4 أهداف نظيفة.

حيث قد تقدم دياز عند الدقيقة 72 من أحداث الشوط الثاني، بعدها أضاف تاليسكا الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين 81 و84، وبعدها عاد النجم دياز وأضاف الهدف الرابع عند الدقيقة 87.