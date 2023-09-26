الفيحاء ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي “تعرف على موعد اللقاء وموقف الفريقين بجدول الترتيب”

يستضيف ملعب الملك سلمان المواجهة المرتقبة في منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي والتي تجمع ما بين فريقي الفيحاء والاتحاد يوم الجمعة القادمة الموافق التاسع والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2023، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية وجمهورية مصر العربية، الثانية ظهرًا بتوقيت غرينتش، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

فرحة كريم بنزيما ونجوم نادي الاتحاد بأحد الأهداف-المصدر: موقع

ويحتل نادي اتحاد جدة صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، حيث قد تمكن من تحقيق الفوز من قبل خلال 6 مباريات وتعرض للهزيمة خلال لقاء وحيد، فيما يتواجد نادي الفيحاء في المركز التاسع برصيد 9 نقاط فقط.

وجاءت نتيجة المواجهة الأخيرة بين الفريقين بتاريخ 27 مايو لعام 2023 في منافسات دوري روشن السعودي بتفوق نادي الاتحاد بنتيجة 3 أهداف نظيفة.

يذكر أن نادي اتحاد جدة سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام بالمملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 وحتى 22 ديسمبر لعام 2023.

غداً عند الساعة الواحدة ظهراً سيتم طرح 30% من تذاكر جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام لأول مرة في المملكة بمشاركة ممثل الكرة السعودية وعميدها. 🎫⏳ https://t.co/oXD4lWmvlb pic.twitter.com/Fnc71aUoMg — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 25, 2023

ومن المقرر أن يلتقي نادي اتحاد جدة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر لعام 2023 أمام نادي الخلود في منافسات الدور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي، السابعة مساءًا بتوقيت غرينتش.