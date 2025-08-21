الفيحاء السعودى يتعاقد مع الغيني ألفا سيميدو

أعلن نادي الفيحاء السعودي منذ قليل تعاقده رسمياً مع لاعب خط الوسط الغيني الدولي ألفا سيميدو.

وبعقد يمتد لثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر وذلك ضمن مساعي النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للاستحقاقات المقبلة تم الاعلان عن التعاقد مع اللاعب.

وأوضح الفيحاء في بيانه أن مراسم التوقيع جرت بمقر النادي في قاعة الشيخ عثمان الرشيد للمؤتمرات بمدينة المجمعة بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور توفيق بن صالح المديهيم، ليصبح سيميدو أحدث صفقات الفريق.

ويبلغ اللاعب الغيني من العمر 27 عام حيث أنه من مواليد 1997 وسبق له تمثيل أندية بارزة في أوروبا مثل بنفيكا، مورييرينسي، وفيتوريا جيماريش في البرتغال.

إلى جانب تجارب احترافية في إسبانيا مع إسبانيول وفي إنجلترا مع نوتنجهام فورست وريدينغ.

كما لعب في الدوري السعودي بقميصي الطائي ونيوم، الى جانب رصيده الدولي مشاركات مع منتخب غينيا بيساو منذ عام 2021.

وأعرب سيميدو عقب التوقيع عن سعادته بالانضمام إلى الفيحاء مؤكداً أنه يتطلع لتقديم الإضافة المرجوة والمساهمة مع زملائه في تحقيق طموحات النادي وجماهيره.