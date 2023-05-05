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الفريق السماوي يتغزل في نجمه النرويجي هالاند “محطم الأرقام القياسية” والجمهور يعلق “مرعب وجلاد أوروبا” 

مصطفى السيد أبو حجازي

قامت صفحة نادي مان سيتي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر بالتغزل في العملاق النرويجي هالاند اليوم الجمعة الموافق 5 مايو لعام 2023، وذلك قبل إنطلاق المواجهة المرتقبة في منافسات البريميرليج أمام نادي ليدز يونايتد، حيث نشرت الصفحة صورة للنجم إيرلنج هالاند، وعلقت على الصورة قائلة “محطم الأرقام القياسية”. 

الفريق السماوي يتغزل في نجمه النرويجي هالاند "محطم الأرقام القياسية" والجمهور يعلق "مرعب وجلاد أوروبا"
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وتفاعل الكثير من جماهير الفريق السماوي مع المنشور، وقاموا بالمدح في النجم هالاند، ومن تلك التعليقات: 

  • قوي والله. 
  • الأسطورة القادمة، مرعب وجلاد أوروبا، محطم جميع الأرقام.  
  • التاريخي. 

ومن المقرر أن يستضيف ملعب الاتحاد يوم غد السبت الموافق السادس من شهر مايو الحالي المواجهة المرتقبة ما بين مان سيتي وليدز يونايتد، وذلك في الثانية ظهرًا بتوقيت جرينتش، السادسة بتوقيت الإمارات، الخامسة بتوقيت السعودية والقاهرة. 

ويرغب السيتي بقياده المدير الفني الإسباني المخضرم بيب غوارديولا من تعزيز صدارته لجدول الترتيب، حيث يحتل الصدارة برصيد 79 نقطة ومازال له مباراة مؤجلة، بينما يتواجد خلفه مباشرة نادي أرسنال برصيد 78 نقطة. 

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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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