الفرنسي كريم بنزيما يعلن إعتزال اللعب الدولي

أعلن نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما إعتزاله اللعب الدولي، وذلك بعد المشاكل الأخيرة مع المدير الفني للديوك ديدييه ديشان والتي تسببت في عدم مشاركة بنزيما في أي مباراة خلال مونديال كأس العالم قطر 2022.

وكان بنزيما قد تعرض إلى إصابة قد غادر بسببها معسكر المنتخب الفرنسي للعلاج، وبالرغم من تعافيه الكامل من الإصابة وأصبح جاهزًا للعب مع منتخب بلاده بالمونديال، لم يقم المدرب ديشان باستدعائه.

وعند سؤال ديشان عن إمكانية عودة بنزيما للمنتخب من قبل أحد الصحفيين، قام بالتأفف ورفض الإجابة وفضل الانتقال للسؤال التالي.

وتعرض المنتخب الفرنسي للهزيمة في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 أمام المنتخب الأرجنتيني بركلات الجزاء الترجيحية، ليتمكن ميسي من حصد لقب كأس العالم الذي إنتظره لسنوات طويلة.