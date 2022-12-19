أخبار الرياضة

الفرنسي كريم بنزيما يعلن إعتزال اللعب الدولي

مصطفى أبو حجازي

أعلن نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما إعتزاله اللعب الدولي، وذلك بعد المشاكل الأخيرة مع المدير الفني للديوك ديدييه ديشان والتي تسببت في عدم مشاركة بنزيما في أي مباراة خلال مونديال كأس العالم قطر 2022. 

الفرنسي كريم بنزيما يعلن إعتزال اللعب الدولي

وكان بنزيما قد تعرض إلى إصابة قد غادر بسببها معسكر المنتخب الفرنسي للعلاج، وبالرغم من تعافيه الكامل من الإصابة وأصبح جاهزًا للعب مع منتخب بلاده بالمونديال، لم يقم المدرب ديشان باستدعائه. 

ديشامب طرد كريم بنزيما من معسكر منتخب فرنسا قبل كأس العالم!

وعند سؤال ديشان عن إمكانية عودة بنزيما للمنتخب من قبل أحد الصحفيين، قام بالتأفف ورفض الإجابة وفضل الانتقال للسؤال التالي. 

وتعرض المنتخب الفرنسي للهزيمة في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 أمام المنتخب الأرجنتيني بركلات الجزاء الترجيحية، ليتمكن ميسي من حصد لقب كأس العالم الذي إنتظره لسنوات طويلة. 

Avatar of مصطفى أبو حجازي
مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

اترك تعليقاً