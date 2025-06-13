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الفرق المتأهلة إلى السوبر المصري 2025

معتز خليل

خبر مهم ورائع لعشاق الكرة المصرية، إذ اكتمل رسميًا عقد الفرق المشاركة في كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025، والتي ستُقام مجددًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنفس النظام الجديد المكون من 4 فرق.

🏆 الفرق المشاركة في كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025:

الفريق سبب التأهل
الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز موسم 2024
الزمالك بطل كأس مصر موسم 2024
سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة المصرية موسم 2024–2025
بيراميدز حاصل على “الكارت الذهبي” لاختياره من اتحاد الكرة (وصيف الدوري والكأس)

📋 نظام البطولة:

  • تُقام البطولة بمشاركة 4 فرق.
  • تقام مباراتان بنظام نصف النهائي، والفائزان يتأهلان إلى النهائي.
  • تُقام في دولة الإمارات كما حدث في النسخة الماضية.

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🔜 مواجهات نصف النهائي المتوقعة:

  1. الأهلي 🆚 سيراميكا كليوباترا
  2. الزمالك 🆚 بيراميدز

✅ نفس نظام النسخة الماضية التي شهدت تتويج الأهلي بلقب السوبر على حساب بيراميدز.

🗓️ موعد البطولة:

لم يُعلن رسميًا حتى الآن، لكن من المتوقع إقامتها في الربع الأول من عام 2025، بعد نهاية البطولات القارية (مثل كأس العالم للأندية)، وغالبًا خلال شهر فبراير أو مارس، كما حدث في النسخة الماضية.

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💬 ملاحظات مهمة:

  • سيراميكا كليوباترا يشارك لأول مرة في تاريخه بهذه البطولة، بعدما فاز بكأس الرابطة على حساب البنك الأهلي 2-0.
  • بيراميدز حافظ على تواجده في البطولة بعد تقديمه موسمًا قويًا، حيث حل وصيفًا في كل من الدوري والكأس.
  • الأهلي والزمالك يشاركان معًا للمرة الثانية على التوالي، مما يفتح الباب لاحتمالية كلاسيكو جديد في النهائي.

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عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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