الفرق المتأهلة إلى السوبر المصري 2025

خبر مهم ورائع لعشاق الكرة المصرية، إذ اكتمل رسميًا عقد الفرق المشاركة في كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025، والتي ستُقام مجددًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنفس النظام الجديد المكون من 4 فرق.

🏆 الفرق المشاركة في كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025:

الفريق سبب التأهل الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز موسم 2024 الزمالك بطل كأس مصر موسم 2024 سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة المصرية موسم 2024–2025 بيراميدز حاصل على “الكارت الذهبي” لاختياره من اتحاد الكرة (وصيف الدوري والكأس)

📋 نظام البطولة:

تُقام البطولة بمشاركة 4 فرق.

تقام مباراتان بنظام نصف النهائي ، والفائزان يتأهلان إلى النهائي.

، والفائزان يتأهلان إلى النهائي. تُقام في دولة الإمارات كما حدث في النسخة الماضية.

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نظام كأس السوبر المصرى سيُقام بنفس طريقة الموسم الماضى الأهلي (بطل الدوري) يواجه بطل كأس الرابطة في نصف النهائي بينما يواجه الزمالك (بطل كأس مصر) صاحب الكارت الذهبي (غالباً بيراميدز) ✅🦅 pic.twitter.com/LISslMc047 — ،الشيف طه ابو ياسين🦅 👌🏻Abu Yassen (@YassenAbu66183) June 12, 2025

🔜 مواجهات نصف النهائي المتوقعة:

الأهلي 🆚 سيراميكا كليوباترا الزمالك 🆚 بيراميدز

✅ نفس نظام النسخة الماضية التي شهدت تتويج الأهلي بلقب السوبر على حساب بيراميدز.

🗓️ موعد البطولة:

لم يُعلن رسميًا حتى الآن، لكن من المتوقع إقامتها في الربع الأول من عام 2025، بعد نهاية البطولات القارية (مثل كأس العالم للأندية)، وغالبًا خلال شهر فبراير أو مارس، كما حدث في النسخة الماضية.

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رباعي كأس السوبر المصري أكتمل 🔥🏆🇪🇬 🗣️ مصدر باتحاد الكرة لـ @FilGoal : بيراميدز يشارك في كأس السوبر بـ الكارت الذهبي pic.twitter.com/p4KIoecfKb — FilGoal (@FilGoal) June 12, 2025

💬 ملاحظات مهمة: