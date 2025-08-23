الفرعون يواصل تألقه.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح بتوقيع رونالدو

تمكن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ونجم نادي ليفربول من معادلة إنجاز تاريخي مسجل بإسم الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في سجلات الكرة الإنجليزية بعد تتويجه بجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين.

صلاح يواصل الإبداع

وبحسب تقرير صادر عن شبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم نجم محمد صلاح في الجمع بين 3 ألقاب للأفضل في إنجلترا في موسمين مختلفين.

وفاز النجم محمد صلاح بجائزة لاعب العام من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، رابطة اللاعبين المحترفين، واتحاد كتاب كرة القدم في موسمي 2017-18، و2024-25.

وفي وقت سابق حصل كريستيانو رونالدو على نفس الجوائز من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، رابطة اللاعبين المحترفين، واتحاد كتاب كرة القدم في موسمي 2006-2007 و2007-2008.

13 هدفًا

وفي سياق آخر ينقص خزينة الفرعون 13 هدفاً فى النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” للوصول إلى الهدف الـ200 فى مسيرته بالمسابقة المحلية مع ليفربول وتشيلسي.

ووفقًا للأرقام فإن محمد صلاح سيصبح أول لاعب غير بريطاني ينجح فى الوصول لـ200 هدف بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وسيصبح رابع لاعب فى تاريخ المسابقة المحلية يصل إلى 200 هدف، بعد آلان شيرار الهداف التاريخي الذي سجل 260 هدفًا، وهاري كين الذي سجل 213 هدفاً، وواين روني صاحب الـ208 أهداف.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب فى تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” يسجل 10 أهداف فى مباريات الجولة الأولى، متفوقًا على الأساطير آلان شيرر، وفرانك لامبارد، وواين روني ولكل منهم 8 أهداف فقط.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي ليفربول في الجولة الأولى من الموسم برصيد 10 أهداف، متفوقًا على أسماء كبيرة مثل مايكل أوين الذي سجل 5 أهداف وروبي فاولر وساديو ماني بواقع 4 أهداف لكل منهما.

وعادل محمد صلاح رقم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الأسبق لأكثر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ “البريميرليج” على ملعب واحد برصيد 106 أهداف في ملعب “أنفيلد”، بينما يأمل في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم تييري هنري الذي سجل 114 هدفًا على ملعب “هايبري” مع أرسنال.