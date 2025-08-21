الفرسان ضد الزعيم.. حكم مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري 2025

قامت لجنة الجكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم بالإعلان عن حكم مباراة الزمالك ومودرن سبورت في بطولة الدوري المصري 2025-2026، وتعد هذه المباراة واحدة من أقوى مباريات الجولة الثالثة، حيث يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على فيوتشر على ملعب هيئة قناة السويس اليوم في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تم تحديد طاقم حكام مباراة الزمالك ومودرن سبورت على النحو التالي:

مصطفى الشهدي حكم ساحة.

سامي هلهل حكم مساعد ثاني.

عمر فتحي حكم مساعد ثالث.

أحمد ناجي حكم مساعد رابع.

حسام عزب حكم Var.

محمد محمود حكم Var مساعد

يخوض فريق الزمالك اليوم مواجهة من العيار الثقيل أمام مودرن سبورت في إطار لقاءات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس على استاد هيئة قناة السويس، وسوف يتم نقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت 1.