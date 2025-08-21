الفرسان ضد الزعيم.. حكم مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري 2025
قامت لجنة الجكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم بالإعلان عن حكم مباراة الزمالك ومودرن سبورت في بطولة الدوري المصري 2025-2026، وتعد هذه المباراة واحدة من أقوى مباريات الجولة الثالثة، حيث يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على فيوتشر على ملعب هيئة قناة السويس اليوم في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
تم تحديد طاقم حكام مباراة الزمالك ومودرن سبورت على النحو التالي:
- مصطفى الشهدي حكم ساحة.
- سامي هلهل حكم مساعد ثاني.
- عمر فتحي حكم مساعد ثالث.
- أحمد ناجي حكم مساعد رابع.
- حسام عزب حكم Var.
- محمد محمود حكم Var مساعد
يخوض فريق الزمالك اليوم مواجهة من العيار الثقيل أمام مودرن سبورت في إطار لقاءات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس على استاد هيئة قناة السويس، وسوف يتم نقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت 1.
- الجولة الثالثة: الزمالك ضد مودرن سبورت يوم 21 اغسطس 2025 الساعة 9:00 مساءً.
- الجولة الرابعة: الزمالك ضد فاركو يوم 26 أغسطس 2025 الساعة 9:00 مساءً.
- الجولة الخامسة: الزمالك ضد وادي دجلة، يوم 31 أغسطس 2025 في تمام الساعة 9:00 مساءً.
- الجولة السادسة: الزمالك أمام المصري البورسعيدي، يوم 13 سبتمبر 2025 الساعة 8:00 مساءً.
- الجولة السابعة: الزمالك ضد الاسماعيلي يوم 18 سبتمبر 2025 الساعة 5:00 مساءً.
- الجولة الثامنة: الزمالك ضد الجونة يوم 23 سبتمبر 2025 الساعة 8:00 مساءً.
- الجولة التاسعة: الأهلي ضد الزمالك يوم 29 سبتمبر 2025 الساعة 8:00 مساءً.
- الجولة العاشرة: الزمالك أمام غزل المحلة يوم 4 أكتوبر 2025 الساعة 5:00 مساءً.
- الجولة الحادية عشر: استراحة.
- الجولة الثانية عشر: الزمالك ضد البنك الأهلي يوم 30 أكتوبر 2025 الساعة 8:00 مساءً.
- الجولة الثالثة عشر: الزمالك ضد طلائع الجيش في 3 نوفمبر 2025 الساعة 5:00 مساءً.
- الجولة الرابعة عشر: الزمالك ضد سموحة يوم 26 نوفمبر 2025 الساعة 5:00 مساءً.
- الجولة الخامسة عشر: الزمالك أمام إنبي يوم 20 يناير 2026 الساعة 8:00 مساءً.
- الجولة السادسة عشر: الزمالك ضد بتروجيت يوم 28 يناير 2026 الساعة 5:00 مساءً.
- الجولة السابعة عشر: الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية يوم 4 فبراير 2026 الساعة 8:00 مساءً.
- الجولة الثامنة عشر: الزمالك ضد حرس الحدود يوم 20 فبراير 2026 الساعة 9:30 مساءً.
- الجولة التاسعة عشر: الزمالك ضد زد يوم 24 فبراير 2026 الساعة 9:30 مساءً.
- الجولة العشرون: الزمالك ضد بيراميدز يوم 1 مارس 2026 الساعة 9:30 مساءً.
- الجولة الحادية والعشرون: الزمالك ضد الاتحاد السكندري يوم 6 مارس 2026 الساعة 9:30 مساءً.