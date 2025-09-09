الفراعنة في اختبار صعب.. إصابات وغيابات بالجملة قبل لقاء بوركينا فاسو

يدخل المنتخب الوطني المصري مواجهة حاسمة أمام نظيره بوركينا فاسو، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “4 أغسطس” بالعاصمة واغادوغو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وسط تحديات كبيرة تتمثل في غيابات مؤثرة، خصوصًا في خط الوسط.

غيابات بالجملة تضرب الفراعنة

حيث يفتقد المنتخب جهود لاعب الوسط حمدي فتحي، الذي تعرض لإصابة في وجه القدم خلال مواجهة إثيوبيا الأخيرة بالقاهرة، والتي انتهت بفوز الفراعنة (2-0)، ليتم استبعاده من الرحلة رغم محاولات الجهاز الطبي لتجهيزه.

كما تحيط الشكوك بمشاركة مهند لاشين وذلك بعد تجدد إصابة قديمة في الظهر، حيث ينتظر حسام حسن المدير الفني للفراعنة، الموقف النهائي بناءً على المران الختامي، وفي حال غيابه سيكون كل من نبيل عماد “دونجا” ومروان عطية أبرز المرشحين لتعويض النقص، رغم افتقاد الأخير للجاهزية بسبب قلة مشاركاته مؤخرًا.

كما أن قائمة الغيابات لا تتوقف عند هذا الحد حيث تضم عددًا من اللاعبين، أبرزهم محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري وإمام عاشور، وجميعهم بسبب الإصابة، إلى جانب غياب كل من أحمد فتوح وناصر ماهر، حيث قرر الجهاز الفني استبعادهم لأسباب فنية.

ضربة موجعة لـ منتخب مصر بغياب حمدي فتحي ضد بوركينا فاسو للإصابة.. وموقف مهند لاشين لتعويضه#صدى_البلد #الماتش pic.twitter.com/RLJ8ZLLgNQ — صدى البلد (@baladtv) September 7, 2025

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناتي أون سبورت وMBC مصر 2.

ترددات القنوات الناقلة على القمر الصناعي نايل سات

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ ON Sports 1 HD نايل سات 11861 MHz 27500 رأسي (V) 5/6 MBC MASR 2 (HD) نايل سات 11219 MHz 27500 أفقي (H) 3/4

ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026