الفراعنة في اختبار صعب أمام منتخب جنوب إفريقيا من أجل تأكيد الزعامة المصرية

يدخل المنتخب المصري في معركة شرسة أمام منتخب جنوب إفريقيا في إطار مباريات دور ال 16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرض الكنانة مصر، وبعد المفاجئة المدوية بخروج منتخب المغرب على يد منتخب بنين بعد الخسارة بركلات الترجيح، ليعطي منتخب بنين أملا لجميع المنتخبات الضعيفة والمتوسطة في البطولة أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم، كما حقق منتخب السنغال فوزا شاقا على المنتخب الأوغدني بنتيجة هدف نظيف أحرزه النجم ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ليضرب السنغال موعدا قوية مع منتخب بنين في دور ال 8 من منافسات البطولة.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

وتقام مباراة المنتخب المصري مع نظيره الجنوب إفريقي مساء اليوم السبت 6 يوليو 2019 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وتلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي بالحضور الجماهيري المتميز كالعادة، وتنقل أحداث المباراة عبر قناة time sports، وعلى قناة bein max 1HD بتعليق المعلق المصري الرائع على محمد على.

الفراعنة في أول اختبار صعب في البطولة

الجميع شهد الآداء الغير مرضي تماما للمنتخب المصري في دور المجموعات على الرغم من الفوز في المباريات الثلاثة وتحقيق العلامة الكاملة دون استقبال أهداف، ولكن لا زال الجميع يريد الاطمئنان على مستوى منتخبنا المصري وقدرته على الوصول بعيدا في هذه البطولة وتحقيقها وخاصة أن البطولة تقام على أرضنا مصر.

الجدير بالذكر أن منتخب جنوب إفريقيا لم يظهر بصورة جيدة في دور المجموعات، وربما يلتمس الكثير له العذر لأنه وقع في مجموعة نارية تضم منتخب الجزائر ومنتخب ساحل العاج بجانب منتخب ناميبيا، وخسر المنتخب الجنوب إفريقي ضد الجزائر وساحل العاج، وتمكن من الفوز على منتخب ناميبيا ليصعد من ضمن أفضل منتخبات المركز الثالث، ولكن على كل حال يظل منتخبا قويا وله تاريخ وسيشكل اختبارا صعبا لرفقاء المدرب خافيير أجيري.

حظوظ المنتخب المصري في الصعود لدور الثمانية

ويدخل منتخب مصر المباراة بكامل صفوفه بدون أي إصابات أو غيابات لاسيما اللاعب أحمد حسن كوكا الذي تأكد غيابه عن المباراة بداعي الإصابة، واللاعب محمد الونش الذي يعاني من كدمة وسيكون جاهزا للمباراة بنسبة كبيرة، بينما سيكون النجم المصري محمد صلاح مستعدا للمباراة، فقد عانى من نزلة برد أبعدته عن التدريب مع المنتخب أمس، كما أن عامل الأرض والجمهور يصب في مصلحة منتخبنا الوطني لنأمل جميعا في تحقيق فوز مريح مع آداء متميز ليطمئن الجميع على قدرة المنتخب المصري على صنع الفارق وتحقيق اللقب الغالي.

على أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة نيجيريا والكاميرون التي ستقام في الساعة السادسة مساء اليوم، لننتظر ونرى ماذا سيحدث، ونتمنى كامل التوفيق لمنتخبنا المصري.

التشكيل المتوقع لمنتخبنا المصري في مباراة جنوب إفريقا

وبنسبة كبيرة لن يتغير التشكيل كثير عن مباراتي زيمبابواي والكونغو، طالما لم يفكر المدرب المكسيكي خافيير أجيري في إجراء أي تعديلات، لتكون التشكيلة المتوقعة كالتالي :