“الفراعنة تواجه الفهود ” تعرف على موعد مباراة مصر والكونغو والقنوات الناقلة للمباراة وتشكيل منتخب مصر للمباراة

تترقب الليلة الجماهير المصرية مباراة المنتخب المصري ونظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، وتأمل الجماهير المصرية في فوز المنتخب المصري والصعود إلي الدور الثاني دون حسابات معقدة، وأتم منتخب مصر أستعداداته للمباراة وأطمئن المدير الفني خافيير أجيري على ألاعب أحمد حجازي، وتأكد من جاهزيته للمباراة وسيشارك حجازي مرتدياً واقي الرأس والأنف،

تقام الليلة مباراة منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة على أستاد القاهرة الدولي، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت السعودية، ويدير اللقاء الحكم الدولي الجنوب إفريقي فيكتور جوميز الذي عينته لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لإدارة المباراة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراة الليلة أمام الكونغو

من المتوقع أن لا يحدث أي تغير على تشكيل المنتخب عن المباراة الأولى ضد منتخب زيمبابوي ومن المنتظر أن يمثل المنتخب الليلة كلاً من.

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، أحمد المحمدي.

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبدالله السعيد، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان محسن.

موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة الليلة

طرفي المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة حكم المباراة منتخب مصر* منتخب الكونغو العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة تايم سبورت التردد الأرضي، قنوات بي إن سبورت ماكس HD1 HD2 القاهرة الدولي الجنوب إفريقي فيكتور جوميز

تعرف على ترتيب المجموعة الخامسة قبل لقاءات اليوم

منتخب أوغندا. منتخب مصر. منتخب زيمبابوي. منتخب الكونغو الديمقراطية.

وفي نهاية المقال نتمنى الفوز لمنتخب مصر في مباراة الليلة والتأهل للدور الثاني.

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