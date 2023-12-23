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الفتح يطير إلى القصيم لمواجهة التعاون السبت

أحمد مراد

طارت بعثة نادي الفتح، أمس الجمعة إلى القصيم بعد أداء التدريبات للدخول في معسكر خاص بالمواجهة المقرر لها اليوم السبت أمام نادي التعاون في إطار منافسات الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الفتح والتعاون اليوم

صورة- المصدر: نادي الفتح

وفي ميدان التدريبات، أمس، قام المدير الفني للفريق الفتحاوي، سلافن بيليتش، بتدريب اللاعبين على أداء مهام الاستلام والتسلم بشكل مركز ودقيق، وبناء الهجمات من الخلف بشكل منظم، بالإضافة إلى تدريب اللاعبين على جملة من الألعاب التكتيكية دفاعيا وهجوميا.

وقام المدير الفني للفتح بتقسيم الفريق إلى ثلاث مجموعات، وفي مساحة ثلث الملعب تم إقامة المناورات الفنية، مع إعطاء التعليمات التي سيتم تنفيذها في مباراة اليوم.

موعد مباراة الفتح والتعاون

وبعد الانتهاء من التدريبات، انطلقت بعثة الفتحاوية إلى المطار للسفر إلى القصيم، حيث تقام المباراة بين الفتح والتعاون في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب التعاون.

الفتح يبدأ معسكر مغلق اليوم السبت لمواجهة التعاون
صورة- المصدر: نادي الفتح

ويحتل نادي الفتح المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 34 نقطة، ويسعى الفتح بطبيعة الحال إلى تحسين مركزه ليتساوى في عدد النقاط مع نادي الفتح بشكل مؤقت، ويهتم نادي التعاون (الفريق المضيف) بالحصول على الثلاث نقاط حتى يصعد إلى المركز الثالث رفقة النادي الأهلي.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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