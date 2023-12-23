الفتح يطير إلى القصيم لمواجهة التعاون السبت

طارت بعثة نادي الفتح، أمس الجمعة إلى القصيم بعد أداء التدريبات للدخول في معسكر خاص بالمواجهة المقرر لها اليوم السبت أمام نادي التعاون في إطار منافسات الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

صورة- المصدر: نادي الفتح

وفي ميدان التدريبات، أمس، قام المدير الفني للفريق الفتحاوي، سلافن بيليتش، بتدريب اللاعبين على أداء مهام الاستلام والتسلم بشكل مركز ودقيق، وبناء الهجمات من الخلف بشكل منظم، بالإضافة إلى تدريب اللاعبين على جملة من الألعاب التكتيكية دفاعيا وهجوميا.

وقام المدير الفني للفتح بتقسيم الفريق إلى ثلاث مجموعات، وفي مساحة ثلث الملعب تم إقامة المناورات الفنية، مع إعطاء التعليمات التي سيتم تنفيذها في مباراة اليوم.

إلى القصيـم ✈️ القلب داعي لك يافتحاوي💚💙#التعاون_الفتح pic.twitter.com/d3yYXx1k2D — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) December 22, 2023

موعد مباراة الفتح والتعاون

وبعد الانتهاء من التدريبات، انطلقت بعثة الفتحاوية إلى المطار للسفر إلى القصيم، حيث تقام المباراة بين الفتح والتعاون في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب التعاون.

ويحتل نادي الفتح المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 34 نقطة، ويسعى الفتح بطبيعة الحال إلى تحسين مركزه ليتساوى في عدد النقاط مع نادي الفتح بشكل مؤقت، ويهتم نادي التعاون (الفريق المضيف) بالحصول على الثلاث نقاط حتى يصعد إلى المركز الثالث رفقة النادي الأهلي.