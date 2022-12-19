الفائز باللقب يحصد 42 مليون دولار وكأس من الذهب .. فما قيمة الجوائز المالية لباقي الفرق؟

بعد انتهاء كأس العالم قطر 2022 في نسخته الثانية والعشرين وحصول المنتخب الأرجنتيني على اللقب في مباراة تاريخية، وبالرغم مما حققه راقصي التانجو من مجد وفخر لبلادهم، إلا أن الجوائز المالية والمادية التي سيحصلون عليها أيضاً إنجاز كبير، فوفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فمجموع الجوائز المالية التي سيحصل عليها حامل اللقب هو 42 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى كأس من الذهب.

الجوائز المالية لباقي الفرق المشاركة في كأس العالم

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الجوائز المالية التالية للفرق المشاركة في كأس العالم قطر 2022:

الفرق المشاركة في الأدوار التمهيدية

تم رصد مكافأة مالية قدرها 10.5 مليون دولار أميركي لكل الفرق التي وصلت لكأس العالم، أي أن 32 فريق يحصل كل منهم على مكافأة الوصول لكأس العالم والتي تقسم إلى 1.5 مليون دولار مقابل فترة الإعداد، و9 مليون مكافأة الوصول والمشاركة في كأس العالم.

الفرق المشاركة في دو الـ16

أما الفرق التي تصل لثمن النهائي وهي 16 فريق، فيتم زيادة مكافأة المشاركة لها من 9 مليون دولار إلى 13 مليون دولار، أي أنها تحصل على 4 ملايين دولار إضافية نظير اللعب في دور الـ16.

الفرق المشاركة في دول الـ8

الفرق التي تصل لدور ربع النهائي وهم 8 فرق، تزيد المكافأة التي يحصلون عليها إلى 17 مليون دولار، أي أنهم يحصلون على 4 مليون دولار جديدة لمجرد لعبهم في دور الـ8.

الفرق التي تصل إلى المربع الذهبي