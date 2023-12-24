أخبار الرياضة

الغيابات تتوالى.. الاتحاد يخسر أحمد بامسعود بسبب الصليبي

حسن سعدي

إصابة أحمد بامسعود عقدت الأمور أكثر لنادي الاتحاد، فانضم للقائمة الإصابات وتصعبت الأمور للعميد أكثر، بعد خسارته القاسية من الرائد بنتيجة 3-1، في إطار الجولة 18من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أحمد بامسعود

فقد أعلن نادي الاتحاد عبر منصة “X” عن إصابة مدافعه “أحمد بامسعود” بالرباط الصليبي في المباراة التي جمعت الفريق بنادي الرائد، وقد خرج اللاعب محمولا خارج ملعب المباراة، ويتم حاليا الترتيب لإجراء اللاعب العملية الجراحية حسب ما تم إعلانه عبر منصة “X”.

الغيابات تتوالى على نادي الاتحاد

بعد إصابة “أحمد بامسعود” زادت قائمة الإصابات للعميد، بسبب خضوع المدافعين مهند الشنقيطي وعمر هوساوي لجراحة أيضا أبعدتهما عن المباريات.

أيضا تعرض خط الدفاع “لويس فيليبي” بسبب الإصابة، وأحمد حجازي بسبب عدم القيد محليا نظرا لمعاناته خلال الفترة السابقة من قطع في الرباط الصليبي.


قد يهمك:

عن الكاتب:
حسن سعدي

حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة، عملت فترة بالمحاماة، حاليا أعمل بمجال الاتصالات، أعشق القراءة والكتابة ومتابعة الصحف العالمية ، أجيد الكتابة في مختلف المجالات.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.