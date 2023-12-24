الغيابات تتوالى.. الاتحاد يخسر أحمد بامسعود بسبب الصليبي

إصابة أحمد بامسعود عقدت الأمور أكثر لنادي الاتحاد، فانضم للقائمة الإصابات وتصعبت الأمور للعميد أكثر، بعد خسارته القاسية من الرائد بنتيجة 3-1، في إطار الجولة 18من دوري روشن السعودي للمحترفين.

فقد أعلن نادي الاتحاد عبر منصة “X” عن إصابة مدافعه “أحمد بامسعود” بالرباط الصليبي في المباراة التي جمعت الفريق بنادي الرائد، وقد خرج اللاعب محمولا خارج ملعب المباراة، ويتم حاليا الترتيب لإجراء اللاعب العملية الجراحية حسب ما تم إعلانه عبر منصة “X”.

الغيابات تتوالى على نادي الاتحاد

بعد إصابة “أحمد بامسعود” زادت قائمة الإصابات للعميد، بسبب خضوع المدافعين مهند الشنقيطي وعمر هوساوي لجراحة أيضا أبعدتهما عن المباريات.

أيضا تعرض خط الدفاع “لويس فيليبي” بسبب الإصابة، وأحمد حجازي بسبب عدم القيد محليا نظرا لمعاناته خلال الفترة السابقة من قطع في الرباط الصليبي.