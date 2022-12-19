الغرب ينتقد ليونيل ميسي بعد لبس العباءة القطرية أثناء رفع كأس العالم قطر 2022 ” غطوا القميص الأرجنتيني بهذا اللباس ” 

قام عدد كبير من لاعبي كرة القدم القدامى بانتقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد القيام بإرتداء العباءة القطرية أثناء رفع كأس العالم قطر 2022.

وارتدى نجم الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي الزي الخليجي عن طريق أمير دولة قطر، وذلك أثناء رفعه لكأس العالم عقب تتويج راقصي التانجو بها، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية، مما جعل الكثير يقوم بتوجيه إليه الانتقادات.

حيث قد صرح اللاعب الإنجليزي السابق جاري لينكر قائلًا ” بشكل مخزي، قاموا بتغطية ميسي وهو يرتدي قميص المنتخب الأرجنتيني ”

فيما علق الأسطورة الألمانية السابقة شفاينشتايجر قائلًا ” لا أعتقد ان هذا بالأمر الجيد، لقد أخذوا لحظة كبيرة من حياة ليونيل ميسي، أنا لا أظن أنه سعيد بذلك، برأيي كأس العالم لم يكن ناجحًا ”

وجاء تعليق النجم الأرجنتيني السابق زاباليتا قائلًا ” لا يوجد أي سبب لفعل ذلك ”