“الغامدي” شاكرًا جماهير الأهلي: نحن جاهزون للتحدي بكم ومن أجلكم

وجه رئيس النادي الأهلي الدكتور خالد الغامدي كلمة مؤثرة لجماهير النادي، أكد خلال الكلمة على فخره واعتزازه بوجوده في أهم الصروح الرياضية في الوطن، ومع ذلك، فهو يدرك تحمل المسؤولية الكبيرة في إرضاء المدرج الأول في كرة القدم السعودية، وأعرب عن عزمه على عدم التنازل أو الانحراف عن هذا الهدف خلال فترة رئاسته للنادي، وأكد أنه سيظل ملتزمًا بهذا الهدف طوال فترة رئاسته بتوفيق الله.

تصريح الغامدي

قال “الغامدي”:

نحن جاهزون للتحدي بكم ومن أجلكم.

بإذن الله تتوالى الأفراح الأهلاوية على كل المستويات.

جئتكم مُحبًا من خلف المدرجات وسأعود لها يومًا ما.

كل ما أتمناه من الله العلي القدير أن أترك أثرًا يليق بهذا الكيان العظيم ويُسعد جماهيره الوفية.

أدعوكم جميعًا اليوم لكي نقف خلف هدف واحد فقط هو خدمة هذا الكيان العظيم.

أعضاء مجلس الإدارة

قدم الغامدي شكره الخالص لأعضاء مجلس الإدارة على استعدادهم لتحمل المسؤولية وقبول التحدي، كما شكر الإدارة المكلفة على الجهود التي قدمتها في العمل، وقد أعرب عن شكره لكل الصحفيين والإعلاميين الذين شاركوا بأقلامهم وأصواتهم بطريقة محايدة وبناءة، سواء كان ذلك بالثناء الجارف أو النقد الهادف، كما قدّم الشكر للرابطة على المهارة والكفاءة التي اظهروها في عملهم، والتزامهم بالتفاني في تقديم الأفضل في كل مرة، وختم بشكره الكبير للجمهور العظيم وأسود المدرجات الوفي المخلص، الذي عمل بجد لإرجاع ناديه إلى مكانه المستحق. وقد أثبتوا أنهم الجمهور الأول بكل جدارة واستحقاق، من خلال المساندة التي قدموها وسوف يستمرون في تقديمها بإذن الله.