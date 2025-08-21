أخبار الرياضة

عاجل : الغائبين عن مباراة الزمالك اليوم امام مودرن

أحمد المدبولي

بعدما أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا قائمة الفريق استعداداً لمواجهة مودرن سبورت.

 

اللقاء المقرر له في التاسعة مساء غدٍ الخميس على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، وتم الإعلان عن قائمة الفريق.

 

طالع من هنا ..قائمة الزمالك لمباراة مودرن سبورت، عاجل

 

تم الاعلان عن قائمة الغيابات التي ستغيب عن الفريق وهى على النحو الاتى :

 

عبد الحميد معالي * أحمد حمدي *سيف الجزيري * عمرو ناصر * المهدي سليمان * أحمد عبد الرحيم “إيشو” لأسباب فنية.

 

و لعدم الجاهزية الفنية يغيب لعدم الجاهزية محمود جهاد

 

و للإصابة يغيب أحمد ربيع

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


