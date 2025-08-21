عاجل : الغائبين عن مباراة الزمالك اليوم امام مودرن

بعدما أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا قائمة الفريق استعداداً لمواجهة مودرن سبورت.

اللقاء المقرر له في التاسعة مساء غدٍ الخميس على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، وتم الإعلان عن قائمة الفريق.

تم الاعلان عن قائمة الغيابات التي ستغيب عن الفريق وهى على النحو الاتى :

عبد الحميد معالي * أحمد حمدي *سيف الجزيري * عمرو ناصر * المهدي سليمان * أحمد عبد الرحيم “إيشو” لأسباب فنية.

و لعدم الجاهزية الفنية يغيب لعدم الجاهزية محمود جهاد

و للإصابة يغيب أحمد ربيع