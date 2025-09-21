العين ضد خورفكان.. رامي ربيعة يشارك في فوز العين المثير على خورفكان “فيديو”

تمكن فريق العين الإماراتي من تحقيق فوزا كبيرا على نظيره خورفكان بثلاثية نظيفة، في المباراة التى جمعتهما مساء السبت بملعب “هزاع بن زايد”، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإماراتي.

وشهدت المباراة مشاركة المصري رامى ربيعة فى التشكيل الأساسي لفريق العين أمام خورفكان وأكمل المباراة حتى النهاية.

وأحرزت أهداف المباراة الثلاثة عبر مهاجم الفريق الكونغولي لابا كودجو في الدقائق 47 و58 و79 على الترتيب.

العين ضد خورفكان

عقب تلك النتيجة أحتل نادي العين جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 10 نقاط، بينما يحتل خورفكان المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

ومن المعروف للجميع أن نادي العين تعادل مع الوصل بنتيجة 1 – 1، في المباراة التي جمعتهما بملعب “زعبيل”، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإماراتي.

أداء قوي لنجم مصر

وشارك رامي ربيعة في تشكيلة العين الأساسية منذ البداية، وقدم مدافع منتخب مصر مستويات مميزة مع العين في المباريات الأخيرة، واستمر التألق أمام الوصل، بعدما نجح رامي ربيعة في قطع أكثر من كرة خطيرة، ليحظى بإشادة الجماهير العيناوية.

تجدر الإشارة إلى أن الصربي فلاديمير إيفيتش المدير الفني لنادي العين يرى أن مواجهة فريقه أمام خورفكان هي الأصعب منذ بداية الموسم، موضحاً أن المنافس يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين الأقوياء.