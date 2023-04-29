“العودة”.. موعد مباراة الأهلي والرجاء في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتشكيل المتوقع للأهلي

تنتظر جماهير الكرة العربية مباراة قوية ومهمة بين الأهلي والرجاء اليوم، وتهتم الجماهير بموعد مباراة الأهلي والرجاء في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، حيث تقام مباراة العودة في المغرب على ملعب محمد الخامس، فيما يلي مزيد من التفاصيل عن موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مواجهة نادي الرجاء.

مباراة الأهلي والرجاء

انتهت مباراة الذهاب السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، أحرز أهداف اللقاء كلاً من محمد عبدالمنعم من رأسية متقنة في نهاية الشوط الأول، ويضيف الهدف الثاني للنادي الأهلي لاعب خط الوسط المتميز حمدي فتحي بتمريرة سحرية من بيرسي تاو.

يدخل النادي الأهلي اللقاء مستفيداً من نتيجة مباراة الذهاب، ويسعى المدرب السويسري مارسيل كولر إلى تأمين المباراة خاصةً في الشوط الأول، نظراً لما يستفيد منه نادي الرجاء من عاملي الحضور الجماهيري وأرضية الملعب.

على الجانب الآخر استعاد نادي الرجاء كامل خطوطه الهجومية والمصابين والغائبين عن مباراة الذهاب في القاهرة، ويسعى النادي المغربي إلى انتهاز فرصة أرضية الملعب والحضور الجماهيري له في المباراة لينهي المباراة من شوطها الأول.

موعد مباراة الأهلي والرجاء اليوم

تقام مباراة الأهلي والرجاء اليوم السبت 29 أبريل الجاري في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، وتبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

من المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر المباراة بنفس تشكيل مباراة الذهاب مع تغيير طفيف وهو كالآتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

: محمد الشناوي. خط الدفاع : محمد هاني – محمود متولي – محمد عبدالمنعم – علي معلول.

: محمد هاني – محمود متولي – محمد عبدالمنعم – علي معلول. خط الوسط : حمدي فتحي – أليو ديانج – مروان عطية.

: حمدي فتحي – أليو ديانج – مروان عطية. خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – محمد شريف.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنقل مباراة الأهلي والرجاء اليوم عبر شبكة قنوات بين سبورت القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتنقل المباراة عبر قناة bein sports HD 4، ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق الكبير رؤوف خليف.