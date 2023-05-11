العملاق هالاند قد يكون السبب وراء غضب الفرنسي كيليان مبابي

قامت الصحيفة الإسبانية الشهيرة “ماركا” بالكشف عن بعض الأسباب التي قد تجعل النجم الفرنسي مبابي في غاية الغضب نهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب العملاق النرويجي المخضرم إيرلينج هالاند.

يذكر أن النجم النرويجي تألق بشكل لافت هذا الموسم، وتمكن حتى الآن من إحراز 35 هدف بمنافسات البريميرليج ليصبح الهداف التاريخي كأكثر لاعبًا تسجيلًا للأهداف في موسم واحد.

وبحسب التقارير المتعارف عليها فإن عقد العملاق هالاند مع السيتي يحتوي على بعض البنود والتي منها:

حال التتويج بلقب البريميرليج فإن اللاعب يتقاضى مبلغ مالي يصل إلى 1.1 مليون يورو.

الحصول على 400 ألف يورو لو تمكن من التتويج بلقب كأس الإتحاد.

الحصول على 400 ألف لو تمكن من الفوز بلقب هداف البريميرليج.

سوف يحصل على 2.2 مليون يورو لو حصل السيتي على بطولة دوري الأبطال، وقد يحصل كذلك على لقب البالون دور.

كل تلك الأرقام والمكافآت التي سيتقاضاها النجم هالاند، بجانب إمكانية حصوله على لقب الأفضل في العالم قد تكون السبب وراء غضب النجم الفرنسي مبابي، حيث أن لاعب باريس يطمح في الحصول على تلك الجائزة منذ سنين.