“العلامة الكاملة” نتيجة مباراة مصر والكاميرون كرة يد كأس أمم أفريقيا 2024

تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، وواجه المنتخب المصري نظيره الكاميرون مساء اليوم الأحد 21 يناير الساعة 6.00 بتوقيت القاهرة، فيما أُقيمت المباراة بالصالة الرئيسية المغطاة في استاد القاهرة وسط حضور ملحوظ للجمهور المصري.

مصر والكاميرون كرة يد

مصر والكاميرون

يواجه المنتخب الكاميرون صعوبة كبيرة في التأهل للدور القادم، إذ حاول المنتخب الكاميروني ان يقدم عرض جيد أمام حامل اللقب المنتخب المصري، ويسعى المنتخب المصري إلى حسم البطولة والتي تضم 16 منتخبا من بينهم 5 منتخبات عربية.

قدم المنتخب المصري أداء قوي في مباراة اليوم أمام الكاميرون، حيث نجح في حسم نتيجة المباراة بفارق كبير على حساب الكاميرون الذي أضاع فرصه من أجل التأهل للدور القادم، إذ انتهت المباراة بنتيجة 34/16 لصالح مصر.

ويأتي المنتخب المصري في صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد الفوز على غينيا والكونغو برازفيل والكاميرون.

أحداث المباراة

بدأت المباراة مع تقدم المنتخب الكاميرون في الدقيقة الثانية.

بعد أقل من دقيقة عاد “سند” لاعب مصر مرة أخرى بالتعادل ويزيد النتيجة عن طريقة “سيسا”.

بعد مرور 16 دقيقة طلب مدرب الكاميرون وقت مستقطع بعد أن ضاعف المنتخب المصري تقدمه 10 مقابل 5.

الدقيقة 20 يوهان كوندا حصل على إيقاف دقيقتين بعد اندفاع على لاعب منتخب مصر.

الدقيقة 22 النتيجة 13/6 لصالح المنتخب المصري.

الدقيقة 26 ضربة حرة لمصر تنتهي بهدف والنتيجة إلى 16/7.

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر 17/9.

مع بداية الشوط الثاني تقدم المنتخب المصري قبل أن يقلل منتخب الكاميرون الفارق لتصبح النتيجة 18/10.

الدقيقة 5 تصدي رائع لكريم هنداوي وركلة حرة تنتهي بعدها بهدف للكاميرون النتيجة 21/11 لمصر.

الدقيقة 9 يحيى خالد يتقدم بهدف لمنتخب مصر 24/12.

الدقيقة 21 منتخب مصر يحافظ على فارق 16 نقطة والنتيجة 30/16.

الدقيقة 30 منتخب مصر ينهي المباراة والنتيجة 34/16.

نظام بطولة أفريقيا لليد

تُقام بطولة أفريقيا لليد في القاهرة خلال الفترة من 17 حتى 27 يناير المقبل، فيما يستاهل المنتخب صاحبة المراكز الخمسة الأولى إلى كأس العالم لليد 2024، ويتأهل الفائز إلى أولمبياد باريس 2024، وتضم البطولة المنتخبات التالية: