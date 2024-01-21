العراق “يعطل الكمبيوتر” الياباني وينتصر عليه

انتصر المنتخب العراقي على نظيره الياباني ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة آمم آسيا المقامة حاليا في قطر

وسجل أيمن حسين هدفين من ضربتي رأس في الشوط الأول، ليقود العراق للفوز 2-1 على اليابان

التي لم تستفد من هيمنتها على الكرة في أغلب فترات المباراة، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس آسيا لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وافتتح أيمن حسين التسجيل في الدقيقة 5 من ضربة رأس بعد ارتداد الكرة من الحارس.

وهيمنت اليابان على الكرة خلال أغلب فترات الشوط الأول، سعيا لإدراك التعادل لكن أيمن كان له رأي آخر، إذ كلّل هجمة مرتدة سريعة بضربة رأس أخرى في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

واستمرت محاولات اليابان في الشوط الثاني، لكن منتخب العراق قدّم أداء دفاعيا قويا حتى الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما وضع واتارو إيندو الكرة في الشباك بضربة رأس من مسافة قريبة.

وينفرد العراق بصدارة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط بفارق 3 نقاط أمام اليابان، التي تراجعت للمركز الثاني.