العراق يستهل كأس آسيا بفوز ثمين على إندونيسيا

استهل المنتخب العراقي، مشواره في نهائيات كأس آسيا 2023، المقامة حاليا في قطر، بالفوز على نظيره الإندونيسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب المجموعة الرابعة.

فرحة لاعب العراق - مصدر الصورة: حساب كأس آسيا على تويتر

وارتفع رصيد منتخب العراق إلى 3 نقاط، وهو نفس رصيد اليابان التي فازت 4-2 على فيتنام.

فيما ظل منتخب إندونيسيا في ذيل الترتيب بلا نقاط رفقة منتخب فيتنام.

وبدأ المنتخب العراقي، المباراة بشكل ضاغط من أجل تسجيل هدف مبكر يربك حسابات الخصم.

وفي الدقيقة 17، نجح اللاعب مهند علي في تسجيل الهدف الأول لصالح أسود الرافدين.

وحاول المنتخب الإندونيسي، إدراك التعادل، ونجح في تحقيق مبتغاه، من خلال تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 37 عن طريق لاعبه مارسلينو فردنان.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة السابعة من عمر الوقت بدل الضائع (45+7)، نجح اللاعب أسامة رشيد في تسجيل الهدف الثاني لصالح المنتخب العراقي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي على إندونيسيا بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب العراق، زيادة الغلة التهديفية، أما إندونيسيا حاولت إدراك التعادل من جديد.

وفي الدقيقة 75، سجل اللاعب العراقي أيمن حسين، الهدف الثالث لأسود الرافدين في شباك إندونيسيا.

وكان كاساس المدير الفني لمنتخب العراق، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة إندونيسيا، نشرها حساب الاتحاد العراقي لكرة القدم على موقع تويتر، على النحو التالي:

جلال حسن، علي عدنان، سعد ناطق، حسين علي، ميرخاس دوسكي، أسامة رشيد، أمير العماري، إبراهيم بايش، علي جاسم، زيدان إقبال، مهند علي

وكانت قرعة دور المجموعات لكأس آسيا، قد أوقعت العراق في مجموعة واحدة رفقة إندونيسيا واليابان وفيتنام.