العراق.. نجم بلاد الرافدين ينهار بالبكاء.. وخليل البلوشي يُفاجئ الجميع “فيديو”

نجح المنتخب العراقي في مفاجئة جماهيره، بعدما حقق الفوز على نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الآسيوية بقطر 2024.

تفاصيل مباراة العراق واليابان

جاء هدفي منتخب بلاد الرافدين عن طريق المهاجم أيمن حسين في الدقائق الخامسة من عمر الشوط الأول، والرابعة من الوقت بدل الضائع من نفس الشوط.

بينما جاء هدف اليابان الوحيد عن طريق اللاعب واتارو إيندو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف واحد.

بكاء مهاجم العراق

شهد المؤتمر الصحفي بكاء لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين، وذلك بسبب الضغط الجماهيري بعد تراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

اصعب جمهور بالعالم وممكن يعيش الاعب تحت ضغط هو الجمهور العراقي 😠 ارحموا لواعيبنا شوية التوفيق من الله تعالي فدوة لدموعك ايمن انته سوبر ستار لو ينزل مستواك الف مرة 😔💔🇮🇶👏🏼🇮🇶#العراق_اليابان pic.twitter.com/0uC3VWDKKR — AlıOrhan (@alaweistaG) January 19, 2024

خليل البلوشي يُهنئ العراق

بينما هنئ المعلق خليل البلوشي المنتخب العراقي بعد فوزه على اليابان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل “تويتر” سابقًا، و”x” حاليًا، حيث جاء: “المستحيل ليس عراقياً”.

وتابع: “أسود الرافدين تعطل سلسلة الانتصارات المتتالية للمنتخب الياباني عند 25 مباراة بدور المجموعات، أداء مميز للعراقيين وتطور ملحوظ يجعلك تستبشر خيراً للكرة العراقية وبناء جيل عظيم يناطح الكبار”.

وأكمل: “ألف مبروك لأهلنا في العراق وجماهيره الكبيرة التي مهما تحدثت عنها لن أوفيها حقها وهي الداعم الرئيسي لاستعادة المنتخب ثقته”.

العراق دائما يفرح العرب والعرب يحبونك يا عراق ❤️👏🏼🇮🇶#العراق_اليابان pic.twitter.com/qMR7Bjo4T8 — AlıOrhan (@alaweistaG) January 19, 2024

ولم يتوقع الجمهور العراقي تقديم منتخب بلاده هذا المستوي أمام الكمبيوتر الياباني، خاصة وأن الأخير نجح في الفوز على منتخبات كبيرة وعالمية خلال كأس العالم بقطر 2022، وأيضًا بالمباريات الودية قبل انطلاق كأس آسيا.

خليل البلوشي : النهاااااااايه .. خلاااااااااااص

فعلها العرااااااااق فعلووووها الاسووود كرة القدم روح ومرجلة ورغبة كرة القدم شجاعة! اليوم كان الاثبات من رجال العراق ❤️🇮🇶. #العراق_اليابان pic.twitter.com/82bsNzypYb — 🇸🇦 Ń? (@C__Rr__7) January 19, 2024